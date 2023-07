Vpliv lune: 11. - 17. julij: Lahko se veselimo, tako bo luna vplivala na nas (Piše: Stane Padežnik)

TOREK, 11. JULIJ - Pomikanje Lune v biku od harmonije s Saturnom v ribah in Soncem v raku proti liniji žarčenja Jupitra v biku bo ugodno vplivalo na preživljanje dopusta v mirnem okolju, na pogajalce in pripravljavce predpisov, saj si bodo tudi oni, z vstopom Merkurja v leva ob 6.11, zaželeli oditi kam na lepše, da bi se sprostili na sončnih peščinah in se hladili z najokusnejšim sladoledom.

