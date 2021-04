Vpletite jo v svoje življenje

1. Zjutraj najprej popijte nekaj toplega

2. Če jeste zajtrk, si izberite mehko hrano

3. Med obroki počakajte od štiri do šest ur

4. Pijte vodo vsakih 20 minut

Če imate težave z nespečnostjo, si zapomnite, da osem ur spanja vsako noč izboljša duševno zdravje, poveča vašo produktivnost, okrepi reproduktivno zdravje in tudi zmanjša težave s kožo. Človeško telo se med spanjem regenerira in popravlja, zato je pomembno, da dajemo prednost zdravim vzorcem spanja. Ajurveda ima nekaj koristnih nasvetov za njegovo izboljšanje:



- prilagodite urnik, da boste vstajali med 5. in 6. uro,

- kosilo pojejte do poldneva,

- odpravite se spat do 22. ure,

- pred spanjem uživajte mleko s kurkumo in medom,

- ne pretiravajte z večerjo, kar pomeni tudi brez kofeina in močnega alkohola.



Te ajurvedske zdravstvene nasvete dobro podpira znanost in so koristni na vseh področjih življenja. Ajurveda ima moč, da ne spremeni samo vašega zdravja, ampak tudi celotno življenje.

Gre za 5000 let staro prakso, ki je namenjena uravnoteženju duše, telesa in duha. Seveda so to velike, pomembne besede, zaradi katerih se mnogim zdi ajurveda zastrašujoča, še posebno če se šele lotevajo nove, celostne poti do dobrega zdravja in počutja.Morda ste si tudi vi vedno želeli slediti starodavnim indijskim načelom, a ne veste, kje začeti. Strokovnjakinjameni, da v resnici ni tako težko prilagoditi starodavnih praks in jih vključiti v svoj življenjski slog. Na koncu koncev, pravi, ajurveda izkorišča modrost, ki je že v nas, zato vključevanje tovrstnih konceptov v vsakodnevne navade ne zahteva prav korenitih sprememb življenjskega sloga. Pravzaprav lahko začnete z nekaj preprostimi dodatki in popravki rutine.Ljubitelji kave pa se nikar ne veselite prehitro. Strokovnjakinja namreč pravi, da je najpomembnejše, da takoj zjutraj spijemo nekaj toplega, a še pred kavo. To pa zato, ker po ajurvedi želite, da se vaša prebava dobesedno ogreje, preden jo oskrbite s hrano. Gre za to, da na tak način zbudimo prebavni sistem, ki je ponoči seveda počival. Izberite kateri koli pomirjujoč, do telesa prijazen napitek, kot sta denimo topla voda ali čaj.Kava je preveč spodbudna za telo, da bi mu zjutraj v resnici dobro dela. Sahara Rose je najbolj naklonjena čaju iz kumine, koriandra in koromača, saj si ta zelišča prizadevajo, da uravnotežite vse tri doše. Pustite, da zelišča približno 10 minut vrejo v vodi. Izberete lahko katero koli protivnetno zelišče, ki ga imate pri roki, ali pa se držite preproste tople vode z limono. Kar koli si že izberete, bo ta topla pijača spet zanetila vaš prebavni ogenj.Tudi jutranji obrok naj za vaš prebavni sistem ne bo preveč naporen. Topla, mehka hrana je tista, ki bo telesu najbolj prijala, zato razmislite o ovseni kaši. Za prvi obrok v dnevu je dobro užiti nekaj toplega, jušnega ali kašastega, da nežno še bolj prebudite prebavni sistem in do kosila vpijete in razgradite hranila.To še ne pomeni, da gre za prekinitveni post, a vaš prebavni sistem med vsakim obrokom oziroma med različnimi jedmi potrebuje precejšen odmor. Za prebavo hrane namreč po razlagi strokovnjakinje potrebujemo od štiri do šest ur in ​​po navedbah ajurvede se vaša prebava začne znova vsakokrat, ko zaužijete obrok.Torej, če ves čas nekaj meljete in jeste, potem se vaša prebava ves čas znova zaganja in si nikoli ne spočije. Pustite ji počivati, da vaš prebavni sistem ne bo preobremenjen. In kdaj je najbolje jesti? Priporočljivo je, da največji obrok zaužijete v času kosila, ko je sonce najvišje na nebu (po besedah ajurvedskih strokovnjakov namreč prebavni ogenj sledi soncu), z manjšimi obroki zjutraj in zvečer. Večerje naj ne bi jedli pozneje kot ob sedmih zvečer, denimo.Za optimizacijo prebave je pomembno, da svoje debelo črevo nenehno hidrirate. A to seveda ne pomeni, da pijete ledeno hladno vodo. Ne, nikakor! Priporočljivo je, da vsakih 20 minut spijete nekaj požirkov vode. Naj bo po temperaturi čim bolj podobna temperaturi vaših notranjih organov, da ne zahteva porabe energije. To pomeni, da je v idealnem primeru rahlo nad sobno temperaturo. Če tako želite in se za to odločite, lahko srkate tudi omenjeni čaj, toda resnično pomembno je nenehno pitje, da bo vaše telo hidrirano. Pomembneje je, da se hidrirate pogosteje kot pa v velikih količinah. Če vsakih 20 minut opazite, da ste žejni, je to znak, da ste nenehno dehidrirani.Ajurveda je res lahko stara na tisoče let, vendar to ne pomeni, da je ne morete vključiti v svoje vsakodnevno sodobno življenje. Začnite z majhnimi popravki, kot so ta štiri osnovna načela, in opazujte, kako se počutite. Če opazite kakršne koli koristne spremembe v prebavi ali splošnem počutju, se pozanimajte še o drugih ajurvedskih konceptih, ki jih lahko vključite v svoje življenje.