Vojne in lakote pri nas ne bo: na popoln mir v Ukrajini bomo čakali še leta

Iz astroloških kart ni videti, da bi vojna prišla k nam. Imeli bomo naporno leto, a ne zaradi ruskega napada na nas. Bolj si bomo težave zakuhali sami z medsebojnim podtikanjem, umazanimi političnimi boji, vreme nam lahko ponagaja, najverjetneje veter, nevihte, nekaj nepričakovanega in napornega.

Prav nič ne kaže, da bi se morali pri nas bati lakote, pravijo zvezde. FOTO: Andreonegin/Getty Images

Ali gre za začetek 3. svetovne vojne? Vojne ne, a se ves čas v ozadju vrši merjenje moči. Ruski napad na Ukrajino je starejša zgodba, ni nekaj novega. S prehodom luninih vozlov na os bik-škorpijon se budijo stara sovraštva in vojna območja. Komu je v interesu narediti Putina za pošast, lahko ugibamo. Če se ga bo svet bal, bo lažje upravičiti njegovo likvidacijo. Sam odstopil ne bo. Lahko se zgodi sprememba znotraj Rusije, a zmanipulirana od zunanjih sil. Je pa pomembno, da se zaveznice ne vmešavajo v vojno. Že medijski pritisk in podpora z orožjem imata lahko negativne posledice za Ukrajino. Najpomembneje je, da se ZDA ne vmešavajo. Lani decembra so imeli sončni mrk na ascendentu in dva lunina mrka (lani novembra in letos maja) vidna pri njih, bližajo se vrhuncu sade satija. ZDA bodo deležne težav in trpelo bo njihovo ljudstvo, če se bodo vmešale. Je nevarnost jedrske vojne? Pluton v tem času ni dovolj aktiven za kaj takega. Je pa nevarnost uporabe kemičnega orožja okrog 15. 5., ko pride Mars na stopinjo konjunkcije Jupitra in Neptuna. Napovedovati trajanje vojne je težko, ker je karta napada kardinalna, upam, da se bodo zadeve odvijale hitro, najpozneje do junija. Ker so vrinjena znamenja 1. in 7. hiše fiksna, pa bo od najhujših vojnih napetosti do miru (ne le dogovora) trajalo dolgo. Predvidevam, da se lahko vleče leta.

Južni vozel v škorpijonu poleg vojn pogosto prinese tudi finančno krizo. Južni vozel bo v škorpijonu do julija 2023, Pluton se bo po zadnjih stopinjah kozoroga premikal do leta 2025 (v vodnarja gre za kratek čas že v 2023.). Sklepam, da bo finančna kriza vztrajala bolj grobo do poletja leta 2023, do 2025. pa bo prišlo do sprememb, vezanih na finančno moč – lahko bodo pomembnejše kriptovalute ali bo ukinjen denar in se bo vse kupovalo elektronsko. A lakote v najhujšem pomenu besede ne bo ali ne bo vseobsežna. Vsaj ne v Sloveniji. Svetovno bo največ finančnih skrbi in strahu letos aprila. Julija bo konjunkcija Urana z južnim luninim vozlom, kar kaže, da se bo našlo nove, drugačne, moderne načine reševanja finančne in krize, povezane s hrano. Junija 2023 bo konjunkcija Jupitra s severnim vozlom obet finančne rasti in boljših časov.