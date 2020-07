Vodnim znamenjem se bo veliko dogajalo

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Rakom naj prijatelji organizirajo zmenek na slepo. FOTO: Kzenon/Getty Images

Za rake bo zdaj glavno povezovanje in prijateljstvo. Utegnejo se veliko družiti s starimi prijatelji, med katerimi bo tudi nekdo, ki jim bo kri hitreje pognal po žilah. Vezane bo partner sicer spravljal ob pamet s svojimi predlogi, a jim drugič spet ponujal tolažbo in zabavo. Nekateri se lahko odločijo oddaljiti od odnosa, v katerem s partnerjem ne najdejo več skupnega jezika. V zadnjih dneh julija in avgusta lahko samski na vsakem koraku spletejo nova poznanstva, čas je temu naklonjen. Če si želijo ljubezni, jo najlaže najdejo v neposredni okolici, zato naj odprejo oči in pogledajo okoli sebe. Nič ne bo narobe, če pustijo, da jim prijatelji uredijo zmenek na slepo. V prvi polovici septembra bo njihova pozornost najbolj usmerjena nase, a se v drugi lahko spet odprejo drugim. Sredina meseca bo v znamenju razčiščevanja zamer v odnosih, ki so jih že dolgo težile. Ne bo najlaže in spopasti se bo treba z očitki, občutki krivde, jezo in zamero. Ključni sta poslušanje drugih in sklepanje kompromisov. Presenetiti jih utegne nekaj, kar bodo slišali od druge strani.Odnosi bodo tako izziv kot priložnost za škorpijone, odvisno od njihovega pristopa in pogleda na partnerstvo. Skrbno naj izbirajo besede ter poskusijo pogledati reči tudi z druge strani, z vidika vpletenih, posebno če se ne strinjajo z njimi. Samski se bodo zaljubili in preživljali strastne trenutke v dvoje. Avgust bo prinesel na plan obremenitve. Če so škorpijoni na pragu nove ljubezni, naj vse skrbno premislijo, saj bo ljubljena oseba prišla s kar nekaj prtljage. Odnos naj raje začnejo prihodnji mesec in se prej spoznajo, še bolje bi bilo konec leta, ko jim bodo zvezde naklonjene. V nasprotnem primeru lahko dobijo nekaj, kar ne bo najbolje zanje. Druženje bo septembra v središču njihovega življenja. Sprva bodo želeli nekoga pozabiti, pozneje pa preboleli in spoznali, da jim lahko skupinska dejavnost poveča možnost srečanja prave osebe. Vezani bodo spoznali, da so našli tisto, o čemer so samo sanjali.Ribam se bo srečevanje z družbo in prijatelji nadaljevalo, še vedno bo to vključevalo tudi možnost spoznavanja zanimivih ljudi, med katerimi se skriva nekdo, ki jim bo ogrel srce. Edino opozorilo je, naj preverijo, ali ima še proste srčne zmogljivosti, da ne bo razočaranja. Pari bodo več skupaj kot prej. Odnosi, zlasti partnerski, bodo avgusta v žarišču. Lahko se sicer pojavijo konflikti, toda vsekakor se bodo številne vezi poglobile. Tudi v družinskem okolju bo pestro, vezani se lahko odločajo za povečanje družine. Septembra bodo razmerja na udaru. Vse, kar se je prejšnje mesece nabiralo, bo izbruhnilo na dan z veliko močjo. Odločitve, ki jih bodo ribe sprejele v tem obdobju, se lahko obrnejo proti njim, zato naj dvakrat premislijo, preden ukrepajo.