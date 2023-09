Vodniki delujejo skozi sanje: Da jih slišimo moramo umiriti um

Ljudje imamo v življenju na Zemlji običajno enega ali dva duhovna vodnika, nekatere visokorazvite duše pa so lahko tudi same vodniki drugih oz. se razvijejo do točke, ko vodnikov ne potrebujejo več, pravi Marcus Sorensen, energijski zdravilec šole Barbare Brennan in hipnoterapevt, ki je s področja regresije v pretekla življenja in življenja med življenji diplomiral na Newtonovem inštitutu v ZDA.

»Take duše nimajo več potrebe, da bi bile vodene, saj lahko same neposredno komunicirajo s skupino vodnikov in vnebovzetih mojstrov, brez posrednika. Ko te napredne duše umrejo, tudi same, brez pomoči vodnikov, naredijo analizo svojega življenja, ne čakajo nikogar, ki bi jim pri tem pomagal. S svojo dušno skupino se sicer pogovorijo in srečajo, a ne potrebujejo vodnika v smislu učitelja, ki bi jih vodil.«

In kako lahko govorimo s svojimi vodniki, ko smo še na Zemlji? »Najpomembnejše je najti način, da umirimo um, kar pomeni, da spremenimo frekvenco možganskih valov. Nekateri vodniki delajo tudi skozi sanje, pri čemer se prav tako spremeni možganska frekvenca. Večina ljudi ve, kdaj imajo res pomembne sanje, in to so pogosto lahko vodniki, ki jim predajajo sporočila v njih. Druge možnosti komunikacije z njimi so še meditacija, mir, ko lahko spregovori višja zavest, tudi ko smo umirjeni v naravi, se lahko povežemo z njimi,« pravi.