Vodnik po luninih menah: Izkoristite energijo mlaja in polne lune

Mlaj vedno prinaša nove začetke, saj odpira nov ciklus, novo energijo. Simbolično je to čas, ko v zemljo sadimo semena, nove ideje, začenjamo nove projekte, ki se bodo razvijali in dozoreli v času luninega 28-dnevnega potovanja proti polnosti. Glede na to, v katerem znamenju zodiaka je mlaj, ga vsak od nas doživlja drugače – glede na rojstno karto nam je določen tip energije namreč bližji kot drugi. Če začenjate nov projekt oz. dejavnost v času mlaja, je priporočljivo, da tega ne storite pred njim, ampak počakate, da mine in vaše početje pospremi s spodbudno svežo energijo.



Polna luna po drugi strani prinaša moč, ogromno energije, dovršitev odprtih zadev, vrhunec in zaključek ciklusa oz. našega mesečnega potovanja. Najbolje je, da tedaj zaključujemo projekte in spuščamo vse, kar nam ne služi več, tako odnose kot navade. Počistimo lahko stanovanje in zavržemo stare stvari. V tem času smo prav tako bolj čustveni, občutljivi, težko ohranjamo ravnovesje, situacije in ravnanje težavnih ljudi pa se nas bolj dotaknejo.

Junij Polna luna v kozorogu 24. 6. bo prinesla na plan radovednost, vse, povezano z učenjem jezikov, treniranjem, pridobivanjem znanja in prizadevanjem za uspeh. Imeli boste priložnost pustiti laži za sabo in iti naprej s čisto vestjo. Zaključite poslovne projekte in počakajte s finančnimi transakcijami. Julij Mlaj 9. 7. v raku bo spodbudil potrebo po varnosti, mirnem družinskem življenju, urejanju doma, a tudi uživanju v dobri hrani in pijači. Ne pretiravajte! Čustveno bomo občutljivi in kot na vrtiljaku. Naučiti se moramo odpustiti, pobotati in se znova povezati z drugimi. Pazite na trebuh, spolne organe, prsi in limfni sistem, ker bodo občutljivejši.



Polna luna v vodnarju 23. 7. bo povečala potrebo po svobodi, samoti in miru. Čas je, da si odpočijete za nadaljnje projekte. Povežite se s sabo, čas bo odličen za notranjo rast. Prihajajo nove ideje in priložnosti. Družite in mrežite se z ljudmi, ki vam širijo obzorja. Avgust Ob mlaju v levu 14. 8. boste manj radi sprejemali kritiko. Naučiti se boste morali, da vam konstruktivni komentarji pomagajo in da vas ne morejo vsi le hvaliti in postavljati v središče pozornosti. Čas je, da si privoščite nekaj lepega in dragega za svojo dušo – oblačila, dišavo, kozmetiko, kakšno umetnino, kristal ali dobro bombonjero. Občutljivi bodo srce, krvni obtok in pritisk.



Polna luna v vodnarju 22. 8. vam bo omogočila, da pokažete svojo individualnost in genialnost. Ne bojte se deliti svojih idej z drugimi, četudi lahko izpadete čudaški, samosvoji ali ekscentrični. Bolj odprti in družabni boste, drugim pa se boste brez zadržkov pokazali v pravi luči. September Mlaj v devici 6. 9. vas bo spodbujal k večji organiziranosti, pridnosti, težko boste delali v kaosu. Dovolj disciplinirani boste, da začnete dieto ali nehate kaditi, in analitični za izobraževanje vseh vrst. Vpišite se na jezikovni tečaj. Poskusite biti bolj tolerantni in sprejeti nepopolnosti življenja. Bolj občutljivi bodo slinavka, tanko črevo, prebavni trakt, oči in ušesa.



Polna luna v znamenju rib 20. 9. sporoča, da boste potrebovali več potrditev, ljubezni in podpore iz okolice. Ne vdajajte se sanjarjenju in pazite, saj lahko marsikaj narobe razumete in napačno sklepate. Če boste idealizirali partnerja, boste razočarani. Odprite se navdihu in ustvarjajte. Lahko prejmete dobre novice. Večja je možnost napak pri delu s papirji. Oktober Ob mlaju v tehtnici 6. 10. se boste ljudem okoli sebe bali pokazati, kaj res mislite in čutite. Iskali boste ravnovesje, mir, se prilagajali in podrejali, da bi vas imeli vsi radi. Težko se boste odločali in tehtali v eno in drugo stran. Odličen čas je za nakup nove garderobe, obisk frizerja in kozmetičarke. Poskrbite za ledvice, mehur, žile, kožo in slinavko.



Polna luna v ovnu 20. 10. vam bo omogočila, da si v odnosu nalijete čistega vina. Uskladiti boste morali nasprotne poglede na situacijo. Sicer boste cenili prijetne plati življenja in sprostila se bo notranja napetost. Konec bo tudi pritiskov nadrejenih, ki so vas spravljali v obup. Zavela bo sveža energija. Postavili se boste zase. November Mlaj v škorpijonu 4. 11. vas bo odvrnil od površnih odnosov. Želeli si boste čim več čustvene globine, iskali boste izpolnjujoča razmerja. Ne nakopljite si novih sovražnikov, naučite se prilagajati, sklepati kompromise in popuščati. Bolj občutljivi bodo genitalije, jajčniki, prostata in maternica.



Polno luno bo 19. 11. podkrepila energija luninega mrka v biku. Prilagoditi se boste morali spremembam. Poudarek bo na finančnem področju – prišel bo čas za varčevanje in premišljene naložbe, še raje pa počakajte z njimi. Ne posojajte denarja! Ne pretiravajte z užitki vseh vrst in ne vztrajajte trmasto pri svojem, ampak pojdite s tokom. Pazite na vrat, grlo, glasilke in ščitnico. December Mlaj v obliki sončnega mrka v strelcu 4. 12. vas bo spodbudil k zastavljanju ciljev, novim projektom, spremembi prepričanj … Optimistični boste in izvlekli se boste iz težav. Mikalo vas bo, da bi se odpravili na potovanje ali se začeli ukvarjati z novim hobijem. Zdravstveno pazite na jetra, kosti, boke, sklepe in hrbtenico. Polna luna 18. 12. bo v dvojčkih. Preglejte, kako dobro vam je šlo čez leto, in spremenite načrte, če je treba. Pokličite prijatelje, družite se, čas je ugoden tudi za najrazličnejše dogovore. Vzemite si več časa za počitek, saj ga bo telo potrebovalo.

