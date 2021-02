Vodnarji z zračnim ascendentom

Tisti z dvojčki ali tehtnico so priljubljeni, dobri prijatelji, ki jih imajo vsi radi. FOTO: Opolja/Getty Images

Vodnari so silno neodvisnega duha in se želijo osvoboditi omejitev. So idealistični, ekscentrični in inovativni ter zastarele načine razmišljanja nadomestijo s svežimi pogledi in naprednimi idejami. Privlačijo jih človekoljubne dejavnosti in radi eksperimentirajo pri odkrivanju svoje prave identitete. Odločno sledijo svojim načelom, tudi če to pomeni, da zavrnejo sprejeto mnenje in oblikujejo svoje. Upiranje množici je zanje upravičen boj, saj običajno oblikujejo mnoge vizionarske koncepte, vrednost katerih lahko pokaže le čas.Vodnarji z ascendentom v dvojčkih s svojim hitrim umom zabavajo in očarajo vse navzoče. Dvojčkova dinamična in prilagodljiva osebnost se namreč vodnarju izvrstno poda. Ne samo da radi delajo v skupini, hkrati zmorejo opravljati več nalog. Uspešni so v skoraj vsem, česar se lotijo, še posebno na mestih, kjer lahko druge seznanjajo z novimi informacijami, četudi so poštarji ali raznašalci. Imajo neumoren in radoveden um, obožujejo uganke, križanke in drugo reševanje problemov. Nagnjeni so h klepetanju in imajo smisel za humor. Lahko tudi v neskončno brbljajo o svojem mnenju in pogledih, prav lahko se zato tudi sprejo s kom, ki se z njimi ne strinja ali nima potrpljenja, da bi jih poslušal.Vodnarji z ascendentom v tehtnici so všečni in prijazni, saj do potankosti obvladajo socialne veščine. Pravi diplomati zodiaka so! Radi se družijo in ljudje so rade volje z njimi. Poleg tega so bolj odprti in pripravljeni znova premisliti o vsem, s čimer se ne strinjajo ali česar ne razumejo. Če se izognejo še svoji pretirani argumentativnosti in velikemu egu, so lahko zelo priljubljeni. Obožujejo jih sodelavci, prijatelji in otroci, saj so tople osebe.Sposobnost, da počakajo in vidijo, kaj se bo zgodilo, jim daje tudi posebne diplomatske odlike na delovnem mestu. Paziti morajo – saj vse počnejo za druge –, da se naučijo reči ne in včasih tudi zavrnejo nerazumne prošnje drugih. Nič ne bo narobe, če ne bodo vsem ugajali v vsakem trenutku, samo da postavijo meje. Pustiti morajo, da ljudje okoli njih sami rešujejo svoje težave.Prijazen nasmeh in trden stisk roke – to so oni, dvojni vodnarji, torej tisti, ki imajo v tem znamenju tako Sonce kot ascendent. Sijoči in magnetični so, kamor koli se obrnejo. Dobro rešujejo različne situacije ter so vedno pripravljeni na kar koli nenavadnega. Vsa ta prilagodljivost jim pride prav tudi v delovnem okolju, posebno če je njihovo delo nevarno. Pogosto jih namreč najdemo v vojski ali gasilski brigadi, lahko so tudi piloti ali policisti. Težko se sprostijo, toda toplo jim priporočamo, da vsaj poskusijo.Če ostanejo zvesti svoji dinamičnosti, bodo zdravi, premožni in modri. Izvrstno znajo okrepiti skupinskega duha v smislu reka Vsi za enega, eden za vse. Predani so sistemu in svojemu delu. Vešči so s tehnologijo, lahko delajo tudi kot računalnikarji ali z internetom, na televiziji ali radiu. Uspešni bodo, če bodo verjeli vase ter se naučili, kako se lahko spočijejo.