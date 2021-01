Vodnar z zemeljskim ascendentom

Radi so neodvisni in potrebujejo svobodo. FOTO: Studio-annika/Getty Images

Ljudje s Soncem v vodnarju radi pomagajo in pomembno jim je, da imajo prav. Če se sprostijo, se pokaže njihov humor, ki sprosti okolico. Pogosto se sprašujejo, kaj so rekli narobe, vendar ni vprašanje, kaj, ampak kako so nekaj izrazili. Paziti morajo, da ne užalijo drugih. Nori so na tehnologijo, predvsem na računalnike, tudi njihov poklic je pogosto povezan s tem. Hitro se odzivajo in redko jih kaj preseneti. Odlično delujejo v skupini in se dobro razumejo s sodelavci. Izogibati se morajo le nenehnemu argumentiranju z drugimi, pa bodo zelo karizmatični.Vodnarji z ascendentom v biku so intenzivni in jemljejo tako sebe kot življenje preveč resno. Do drugih so pozorni in topli, mar jim je za bližnje. Radodarni so in okolico navdajajo z zaupanjem, a včasih trmasto in za vsako ceno vztrajajo pri svojem. Kot vodje so preveč resni in ne sprejemajo kompromisov, a kljub temu dobro opravljajo rutinske naloge. Sprostiti se morajo in se odpreti novim idejam, poslušati predloge drugih in sprejeti tudi reči, ki so jim tuje in nepoznane. Na splošno so neprilagodljivi. Uspešni so kot bančniki ali borzniki in se dobro znajdejo v poklicih, ki se zdijo drugim zahtevni in naporni. Vedno potrebujejo dovolj svobode. Če bodo odprti za predloge drugih, jih čaka uspešna prihodnost.Vodnarji z ascendentom v devici so inteligentni, prijazni ljudje, ki radi pomagajo drugim. Vedno upoštevajo njihove občutke ter ponudijo v odgovor izvirno rešitev. Težijo k popolnosti in iščejo izboljšave. Nikoli se ne dolgočasijo, dokler so težave, ki jih lahko rešujejo, in uganke. Pogosto delajo akademsko kariero. Zelo so razumni, včasih to popolnoma zasenči njihova čustva. Obožujejo logiko in vedno presojajo o svetu. Odlikuje jih tudi skromnost. Več jim pomeni funkcija reči kot vtis in podoba. Nagnjeni so k paničnim napadom in preganjavici, kar se morajo naučiti obvladati in se ne vznemirjati za vsako figo. Sprostiti se morajo, biti samozavestni in uporabiti svoj analitični značaj za reševanje težav. Če jim uspe ukrotiti svoje strahove ter razvijejo pozitiven pogled na življenje, bodo uspešni v vsaki karieri – kot zdravniki, sestre, prodajalci računalniške opreme ali menedžerji.Vodnarji z ascendentom v kozorogu vedno igrajo po pravilih. Če nečesa ni v knjigi, tega ne bodo storili! Močno verjamejo v sistem. Počnejo tisto, kar se od njih pričakuje. Običajno so deloholiki, dolge ure v službi in veliko od doma. Brez namena in cilja so izgubljeni. Obveznost in dolžnost za nekaj ali nekoga jih popolnoma prevzameta. Njihova samozavest je odvisna od tega, kako dobro opravijo svoje naloge. Pogosto se prebijejo do šefovskega mesta. Zahtevajo spoštovanje in da se jih ceni.Morajo se sprostiti, biti manj resni in se zabavati. Tudi nasmešek bo dobrodošel. Naslanjajo se namreč le na hladna dejstva, skrbijo za dobro skupine in ne sklepajo kompromisov. Toda doma bo potreben drugačen, bolj čustven pristop, ki pa se ga morajo naučiti in razviti malo nežnosti.