Vodnar z vodnim ascendentom

Če ga imajo v škorpijonu, so odlični računalnikarji. FOTO: Scyther5/Getty Images

Vodnar z ascendentom v raku je previden in prijazen človek. Njegova čustvena občutljivost zna sicer zasenčiti mnoge vodnarjeve lastnosti, zato se jim po navadi sploh ne pozna, da so rojeni v tem svobodnem in neodvisnem znamenju. Raje se umaknejo, kot bi bili v središču pozornosti ali pod pritiskom.Še vedno so marljivi delavci, čeprav se raje odpovejo pomembni in uspešni karieri, da so lahko bliže domu in bližnjim in s tem zadovoljijo rakovski del svoje narave. Lahko celo delajo doma, so nepremičninski agenti ali delajo s strankami. Če so sramežljivi, se morajo potruditi spraviti na plan svojo vodnarsko očarljivost. Premagati morajo strah pred zavrnitvijo ter se zavedati, kako prikupni in prijetni se v resnici zdijo prijateljem in bližnjim. Kako tudi ne, saj tudi sami napravijo veliko za druge. Imajo namreč veliko prijateljev, ki jim radi vračajo usluge.Tisti z ascendentom v škorpijonu so vedno pripravljeni na vse. Niso preveč tolerantni, ko pa usmerjajo svojo energijo v pozitivno smer, lahko premikajo gore in dosežejo vse. Visoko motivirani so, neznansko obvladujejo tehniko, poleg tega imajo lahko intuitivne uvide, ki izhajajo iz značilnosti obeh znamenj. Težko jim kaj prikrijemo. Običajno imajo službe, ki ustrezajo njihovim sposobnostim.Lahko so odlični računalnikarji, raziskovalci, inženirji, vsekakor pa raziščejo vsako malenkost in obrnejo vsak kamen ter prav ničesar ne prepustijo naključju. Veliko časa prebijejo na internetu. Običajno so skrivnostni ter marsikaj prikrivajo ljudem okoli sebe, da bi s tem zaščitili svojo globoko ranljivost. Morda jim ni preveč prijetno v množici, toda nekaj bližnjih prijateljev bi bilo vseeno dobro spustiti do sebe. Radi se namreč odtujijo od drugih, toda kljub vsemu morajo ustvariti vsaj svoj notranji zaupni krog. Prav tako morajo prenehati biti tako zelo sumničavi, saj lahko to že meji na preganjavico. Če razmišljajo pozitivno in so objektivni, so lahko uspešni prek vseh meja in dosegajo vrhove.Vodnarji z ascendentom v ribah so dobrosrčni ljudje. Čeprav so včasih navzven lahko videti nekoliko eksotično, znajo biti v sebi prave živčne razvaline. Če jim njihova nežna duša le dopušča, lahko postanejo premožni in slavni, saj so zelo šarmantni in priljubljeni. Mirnost znamenja rib običajnemu vodnarju namreč odvzame nekaj nemira in stresa. Prav zato jim koristi redna meditacija, ki jih pomirja. Radi pomagajo drugim, lahko tudi poklicno, če delajo v bolnišnicah ali šoli. Uspešni so lahko tudi v poklicih, ki spodbujajo njihov čut za lepoto in modo.So dobri prodajalci s kreativnim pristopom, privlačijo jih tudi fotografija in snemalne kamere. Kljub njihovi nežnosti pa po drugi strani pogosto privreta na plan tudi njihova vodnarska samozavest in argumentativnost, čeprav so hkrati dobri poslušalci. Običajno imajo izvirne in nenavadne zamisli in rešitve. Če bodo le omejili svojo subjektivnost in zadržanost, bodo zelo priljubljeni v družbi.