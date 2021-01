Vodnar z ognjenim ascendentom

Tisti z ascendentom v levu obožujejo oder in dramo, zato so lahko izvrstni gledališki igralci ali komedijanti. FOTO: Massonstock/Getty Images

Da so sproščeni in odprti, je pri vodnarjih bistveno. Potrebujejo več svobode kot drugi, zato tudi težko zdržijo v odnosu, v katerem se jih partner oklepa. Med njimi se znajdejo okoljevarstveniki, dobrodelneži, človekoljubi in aktivisti. Prijateljski so in napravijo dober prvi vtis. Toda s svojim kislim, zadrgnjenim vedenjem in nestrinjanjem si pokvarijo vse. Če se zavedajo svoje velike stopnje nezadovoljstva ter nehajo razmišljati, kaj je prav in narobe, ampak se odprejo nepoznanemu, bodo uspešni. Vendarle pa moramo razumeti, da so odmaknjeni in samosvoji zaradi svoje naprednosti, saj so vedno korak pred drugimi.Vodnarji z ascendentom v ovnu se vedejo, kot bi bili vklopljeni v vtičnico! Živahni so, vedno pripravljeni na nove naloge, polni energije, da jih redko kdo dohaja. Če so na vodilnem mestu, ne prenesejo lenobe. Kljub temu niso ustrahovalci, ampak razumejo svojo skupino in so ji predani. Morda se samo ne znajo sprostiti in si oddahniti. Obožujejo skupinsko delo, saj združujejo ovnovo sposobnost pridobivanja zaupanja s svojim poštenjem ter vodnarjevo vključevanje v družbo. Odkriti so in prijazni, druge sprostijo s svojim humorjem. Zaradi tega jih ljudje spoštujejo. Vedno mislijo na prihodnost, razmišljajo, kaj bodo postali ... Zavedati pa se morajo tudi današnjega dneva in ne vlagati samo v bodočnost, ampak uživati v sedanjosti.Vodnarji z ascendentom v levu s svojim osupljivim videzom vedno napravijo vtis in pritegnejo pozornost. Obožujejo oder in dramo, zato so lahko izvrstni gledališki igralci ali komedijanti. Radi imajo nakit in modne dodatke. Paziti morajo, da življenja ne jemljejo preveč resno. Energični so in zaupajo vase, toda kljub temu se pogosto počutijo izzvane in se vedejo obrambno. Če želijo imeti družbo, morajo nehati vsem nasprotovati. Če se potrudijo, so lahko prav očarljivi. S samozavedanjem in objektivnostjo so lahko zelo učinkoviti in radodarni. Če se le sprostijo, lahko opazijo, da so tudi bolj občutljivi. Dobri so z otroki. Neustrašni so, drzni in pogumni, ko se spopadajo s svojimi cilji, toda izogibati se morajo iskanju nevarnosti za vsako ceno, kar jim lahko uspe z nekaj zdrave pameti.Vodnarji z ascendentom v strelcu so prijateljski in energični, z zmagovalnim nasmeškom osvajajo svet. Sočutni so do manj srečnih od sebe, hitro oproščajo ter vedno gledajo naprej. Seveda lahko še vedno poudarjajo svoje argumente in se ne želijo ukloniti, toda hkrati premorejo toliko očarljivega entuziazma ter se tako radi družijo, da jih imajo ljudje radi. Zelo so priljubljeni, lahko so izvrstni prodajalci ali politiki, saj jih skrbi za njihovo okolico. Imajo izvrstne ideje, kako izboljšati prihodnost. Niso sebični in se zavzemajo za skupno dobro. Lahko so uspešni učitelji, tudi umetniki, glasbeniki ali baletniki, okoljevarstveniki in prostovoljci. Izogibati se morajo samo težnji po tem, da bi postali vzvišeni.