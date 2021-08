Voda prenaša informacije

Vodilo Emotovega mirovnega projekta, ki se je razvil iz znanstvenikovega raziskovanja vodnih kapljic, izpostavljenih različnim čustvom in nameram, pod mikroskopom, je: Le če si v miru s sabo, lahko širiš mir. Če želiš razumeti svet, ga moraš gledati z vidika energije, frekvence in vibracij.



Voda je pomemben del tega procesa, saj je element, ki vibrira in rezonira z vsem okoli sebe, je medij, ki se odziva na energijo, so odkrili nadaljevalci njegovega dela. Pri tem ne smemo pozabiti, da energijo ne le prejemamo, ampak tudi oddajamo – in to ves čas. In če jo pošiljamo od sebe, se vse okoli nas naravna in vibrira na frekvenco, ki jo širimo, nizko ali visoko. Zato boste videli lepoto okrog sebe šele, ko jo širite, in svet, ki ni v harmoniji, če oddajate tako nizko energijo, izpostavljajo.



Ker je voda nosilka različnih informacij in rezonira z okolico, človeško telo pa je hkrati v 70 odstotkih sestavljeno iz nje, lahko vplivamo na zunanji svet s »spreminjanjem vode v sebi«, pravijo. Zakon življenja pravi, da vse priložnosti izhajajo iz nas samih, da se vse začne znotraj in iz malega, nato pa se množi in raste, tako kot celice. Če želite torej izboljšati svet, morate zato vedno začeti pri sebi. Vse se začne pri enem dejanju ene osebe, pri enem sporočilu, šele nato preraste na kolektivno raven in se širi med ljudmi. Vsak od nas je namreč kot kaplja oceana, ki vsebuje celoten ocean.

