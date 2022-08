Vklopite svoj šesti čut

Mogoče je pokukati v prihodnost. Pri sinhronostih igrajo namreč močno vlogo naša čustva, vključno z občutkom že videnega.

Osredotočite se na pomemben odnos v svojem življenju zunaj družinskega kroga, najbolje ljubezenski. Pomislite na trenutek, ko ste se spoznali s to osebo. Ste takoj začutili povezanost z njo in dobili občutek, da bo razmerje trajalo? So vaše misli spremljali kaki fizični občutki? Nekateri ljudje poročajo o fizičnih zaznavah, ko spoznajo nekoga, ki bo pomembno oblikoval njihovo prihodnost. Drugi poročajo o živih sanjah ali celo prebliskih iz prihodnosti.

Morda si mislite, da se kaj takega vam ne dogaja, toda pomislite – morda samo niste bili dovolj pozorni na to. Bodite še posebno pozorni na svoje občutke in misli, ko se začnejo odvijati za vas pomembni dogodki. Opazujte vzorce in si jih zapisujte. Poskušajte uganiti, kaj bo sledilo, glede na svojo intuicijo in občutke. Potem preverite za nazaj, kako ste se odrezali.

Pišite sanjski dnevnik in spremljajte sanje, če se zdijo tedaj še tako nesmiselne. Morda boste pozneje presenečeni, koliko sanj se je izkazalo za napoved prihodnosti. Preden zaspite, si recite, da boste imeli intuitivne sanje, povezane z dogodkom, ki vas zanima. Zjutraj si jih zapišite. Ne poskušajte jih analizirati, bodite pa pozorni na občutke, ki so spremljali sanjsko dogajanje. Opišite ljudi in prizore v njih. Ste bili veseli? Navdušeni? Mirni? Vznemirjeni? Enkrat na mesec preglejte svoje sanje in preverite, koliko so napovedale prihodnost. Večina bo simboličnih in povezanih s trenutnim dogajanjem v vašem življenju. Toda med vsem tem boste včasih zaznali tudi koščke, ki ponujajo vpogled v prihodnost. Opazujte, beležite in vadite! Rezultati vas bodo presenetili.