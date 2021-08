Vklopite naravno inteligenco

Deepak chopra, svetovno znan duhovni avtor in ajurvedski zdravnik, trdi, da je naše telo naravnano k optimalnemu zdravju, samoobnavljanju, samozdravljenju in ustvarjanju, ohranjanju in vzpostavljanju ravnotežja. Možgani v normalnem stanju natanko vedo, kdaj res potrebujemo hrano in katero. Tudi avtomatsko nadzorujejo lakoto.



Težava nastopi, ko prevzamejo vajeti čustva in prepišejo naravne telesne signale. Ko se ne poslušamo, ker smo v umu zaposleni z drugimi rečmi, prezremo subtilne impulze iz svoje notranjosti in telesa. Ko namreč dosežemo stanje ravnovesja in smo v njem (smo mirni, zadovoljni, izpolnjeni, srečni, radostni), sploh ne čutimo potrebe po prenajedanju. Tedaj namreč tudi prehranjevalni vzorci avtomatično padejo nazaj v svoj inteligentni in uravnani ritem, ki samodejno deluje v naše dobro.



Blokada nastane, ko naša um in telo nista povezana. Tedaj se poruši ravnovesje in pravzaprav v resnici sami onemogočamo, da bi ves sistem deloval optimalno dobro.



Potreba po prenajedanju oz. hranjenju zaradi drugih čustvenih vzrokov se torej sproži, ko se pojavi motilec, ki povzroči domino efekt – nezavedni občutki žalosti, depresije, jeze, nesprejetosti, lahko celo dolgočasje, neizpolnjenost, stres … Chopra zato svetuje, da pred vsakim obrokom globoko vdihnemo in si vzamemo nekaj časa, da se umirimo.



To vmesno obdobje je namreč tisti zapik, ko se še lahko ustavimo in naravnamo na osnovno telesno inteligenco. Poskusite ugotoviti, kaj res čutite. Ste res lačni? Kako močno? Ste žalostni, slabe volje, vam je dolgčas? Tudi ko jeste, se opazujte. Ste že siti? Jeste več, kot v resnici potrebujete? Kako se počutite ob tem? Iz česa izhaja občutek zadovoljstva? Zapomnite si, da je vse, kar morate storiti, to, da se ne vmešavate v naravno modrost svojega telesa.

