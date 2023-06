Vizualizacija stabilizira: predstavljajte si svetlobo, ki celi vse fizične in čustvene rane

Ko se na družbeni ravni zgodi nekaj izredno tragičnega, naj gre za naravno katastrofo, nasilje ali terorizem, je normalno, da smo šokirani, prestrašeni in zmedeni, saj energijsko pomemben negativni dogodek vpliva na ves svet. Da se izognete strahu in temnim scenarijem v glavi, si lahko pomagate s spodnjo vizualizacijo, ki vas bo pomirila, stabilizirala in vrnila v vaš center. Najdite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil. Sedite, počasi dihajte, čutite, kako se celotno telo postopoma sprošča. Zadajte si namero, da se boste povezali z energijo, ki bo pozdravila vas in druge. Vizualizirajte zlato svetlobo okoli sebe, ki se zgošča okoli srca. Polni ga, zdravi, čisti, pomlajuje in vam pomaga pritegniti pozitivne dogodke. Vsaj pet minut ostanite osredotočeni nanjo. Nato si predstavljajte, da zlato energijo obdaja plast vijolične svetlobe, ki se od vas širi na ves planet in ga obdaja. Predstavljajte si, kako se širi na človeka, s katerim govorite, prehaja od osebe na osebo, po vsem svetu, ter celi vse fizične in čustvene rane.