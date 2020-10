Vizija za prihodnost

Odgovorite si na vprašanja in oblikujte svoj življenjski načrt. FOTO: Andreypopov/Getty Images

Če ne razčistimo s seboj in si ne ustvarimo vizije, kaj želimo postati in kakšni želimo biti, jo bodo za nas kaj hitro napravili drugi – prijatelji, partner, mediji, kdor koli drug, ki nas sili v določeno vlogo, čeprav sploh ni nujno, da so vaši interesi enaki kot njegovi.Če ne oblikujete svoje namere, svojega scenarija, svoje vizije, lahko hitro prevzamete zgodbo nekoga drugega, ki prevlada in vas vodi, čeprav vas to dolgoročno ne bo pripeljalo prav daleč. Zato raje skrbno premislite, kaj želite razviti pri sebi, kako želite živeti, s kakšnimi ljudmi se želite družiti, katere vrednote hočete živeti … Ko najdete odgovore, si lahko zastavite vodila oz. sklop prepričanj, ki opredeljujejo vaše nadaljnje življenje – načrt, po katerem boste gradili svoje potovanje v določenem prihodnjem obdobju. Ne zamenjujte vizije za cilje – pri slednjih se borite samo za uspeh, iščete koristi zase, osebna vizija pa vas sili, da rastete, se razvijate in počnete reči, ki štejejo. Glede na to, da vaša usoda ni zapečatena, se lahko odločite tudi postati nekdo, ki bo pripomogel in pustil pečat v svetu, v katerem živimo. Pri tem si pomagajte tako, da se spomnite na nekoga, ki vam je bil za vzor in obogatil oz. spremenil vaše življenje. Katera je lastnost, ki jo premore, ki si jo želite razviti tudi sami? Predstavljajte si sebe čez deset let. Kdo ste in kaj počnete? Če bi lahko preživeli ves dan v velikanski knjižnici, o čem bi brali, kaj bi vas pritegnilo? Zapišite si, kaj radi počnete, in začutite, kako je, ko vas ob tem napolnjujejo energija, kreativnost in notranji mir.Vsakdo ima enega ali več talentov in nadarjenosti. Katere so vaše? Naštejte jih – lahko ste nadarjeni za številke, črke, kreativno mišljenje, atletiko, sočutje, delo z ljudmi, pomnjenje reči, odločanje, napovedovanje, kaj se bo zgodilo, sprejemanje drugih, pisanje, govorjenje, ples, poslušanje, petje, humor, deljenje reči z drugimi, glasbo, modo, imate umetniško ali tehnično žilico … Vsa ta vaša močna področja lahko predstavljajo vašo vizijo, zato jih tako obožujete.