Vitki s spremembo vibracije

Vsako našo misel možgani zaznajo in pošljejo kemične signale v vsako telesno celico. Celice se odzovejo in pošljejo povratno sporočilo nazaj v možgane, pravi Deepak Chopra, ajurvedski zdravnik in svetovno znani duhovni avtor, ki je napisal tudi knjigo o tem, kako lahko shujšamo brez diete. Njegova formula za vitkost se glasi: »Če želite spremeniti svoje telo, morate najprej spremeniti svojo zgodbo.« In nadaljuje: »Vsaka zgodba temelji na tem, kako se osrečujemo. Če najdete boljšo možnost, da se osrečite, kot je prenajedanje, se bo vaše telo samodejno vrnilo v ravnovesje.«



Poudarja, da niste svoje telo, ste njegovi ustvarjalci. Naše trenutno telo smo ustvarili z zavestnimi in nezavednimi mislimi. To pa pomeni, da lahko takoj ustvarite novo telo z drugačnimi zavestnimi odločitvami. »Vaše telo je glagol (proces), ne samostalnik (trdni predmet),« poudarja.



»Telo tudi nenehno reciklirate, v celoti enkrat na leto (kožo mesečno, okostje na tri mesece, jetra na šest tednov, genski material enako). Nenehno pa spreminjate tudi aktivnost genov s signali iz možganov, ki jih pogojujejo vaše misli, čustva in vedenje.« Kar petsto genov se spremeni, ko človek spremeni način življenja – prehrano, telesno vadbo, uravnavanje stresa, pravi dr. Chopra. Toda kako konkretno lahko zamejite prenajedanje, ko vas popade? Najprej se ustavite. Globoko dihajte eno minuto. Opazujte svoj občutek lakote in ocenite, kako močan je v resnici. Ozavestite ga. Lahko spijete kozarec vode, pojeste deset mandljev ali polnozrnat kreker, da zadušite tek. Ali deset minut berete nekaj zanimivega, potem pa preverite, ali ste še vedno enako lačni, svetuje Chopra.

