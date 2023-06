Vitka, dolgonoga ženska: to je značilnosti vate

Ajurvedski tip vata predstavlja vitka, dolgonoga ženska, ki ji ni treba nikoli skrbeti za težo. Živi aktivno, ne je veliko, nenehno je v pogonu, potuje in obožuje spremembe. Na delovnem mestu so to pobudniki projektov, a jih le redko speljejo do konca. Lahko so zelo ustvarjalni, a ne pretirano praktični.

Naravnovesje vate nastane, če spuščamo obroke, ne spimo dovolj ali se preobremenimo z delom in obveznostmi. Vate pogosto trpijo zaradi stresa, izčrpanosti in nespečnosti. Zaradi živčnosti ne morejo jesti, napetost povzroča krče in sindrom nemirnega črevesja, nagnjene so k osteoporozi. Težava je tudi dehidracija, kar se kaže na laseh, nohtih, ustnicah in koži. Pojavijo se suh kašelj, artritis, zaprtje in visok pritisk.

Rešitev je v prizemljevanju, dodati je treba vlago in toploto, pravijo ajurvedski strokovnjaki. Pomagajo lahko savnanje, poslušanje klasične glasbe, jutranja meditacija. Vpliv vate lahko pomirite tudi z vonjem jasmina, sandalovine in vrtnice. Za odpravljanje neravnovesja pijte več vode in sokov. Ker so šibka točka vate zobje, si jih umijte po vsakem obroku.