Vi ustvarjate svojo resničnost

Višji jaz je sestavni del vas, tehnično gledano je v vas, okoli vas, nad vami ter vas prežema in obdaja. Je nekakšna vaša višja oktava in opazovalec vaših misli, nekakšen intimni skriti del vas, ki pa premore veliko večjo modrost kot zavestni um. Da se povežete z njim, pa zahteva nekaj truda. Navzoč je namreč v sedanjem trenutku in deluje prek podob, namer in občutkov. Eden od načinov, da mu predamo sporočilo, so afirmacije, saj vsebujejo močan naboj vsega omenjenega.



Višji jaz sledi vašemu fokusu in vedno usmerja energijo skladno z njim. To ne pomeni, da ne more delovati proti vam. Če imate npr. poškodovano koleno, se lahko z umom osredotočite na bolečino in omejitve. Lahko stoično prenašate bolečino ali vas stanje jezi. Vsak vaš odnos do nečesa, vsako vrednotenje lahko pozove višji jaz k temu, da bolečino omili ali še okrepi – vse je odvisno od vašega fokusa. Da bi spodbudili višji jaz k delovanju po svojih željah, se morate torej osredotočiti na ljubezen do svojega kolena in si ga predstavljati kot zdravo in popolno. S tem boste sprožili proces samozdravljenja. Masirajte koleno in usmerjajte ljubezen vanj.



Morda bo trajalo nekaj časa do popolnega ozdravljenja, odvisno od resnosti poškodbe. Vzdržujte pozornost in namero. Hkrati ne pustite, da drugi negativno govorijo o vaši poškodbi ali stanju. Pogosto so namreč ljudje kritični, kar je čisto sprejemljivo, toda lahko ustavi vaše energijsko zdravljenje. Nasprotovanje bo blokiralo vašo namero in preusmerilo vaš fokus nazaj k bolečini. Težko boste spremenili mišljenje drugih, zato pazite, da delite svoja prizadevanja samo z ljudmi, ki vas podpirajo.

