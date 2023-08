Veste, kateri je pravi kristal za vas?

Kamena strela okrepi vašo namero in tudi vibracije drugih kristalov, ki jo obdajajo, ter razblinja negativne energijske blokade, zato je primerna tudi za uporabo skupaj z drugimi kamni. Mirno sedite, držite jo v roki in začutite, kako bela svetloba polni vaše telo. Pomislite na svojo namero in zaupajte v rezultat. Pomembno pa je, da jo redno čistite, saj vsrka veliko negativne energije.

Selenit ima močne čistilne sposobnosti in omogoča pozitivni pretok vibracij. Z njim lahko očistite avro, se napolnite s svežimi vibracijami in se celo pomladite. Prinaša občutek ravnovesja in povezanosti z vesoljem. Če ste bili v družbi napornih ljudi, ga za od tri do pet minut pred spanjem položite na prsni koš, da očisti avro. Šungit je eden najredkejših kristalov na zemlji, vsebuje antioksidante z zdravilnimi vibracijami, ki nas ščitijo pred škodljivo energijo. Uporabite ga za umirjanje nemira in razstrupljanje. Položite ga k računalniku in drugim tehničnim napravam doma ter na mobilni telefon, da izničite škodljive učinke sevanja. Ametist krepi notranjo moč in daje duhovno zaščito. Osredotočite se na svojo namero in ga položite v pisarno ali spalnico, da privabite obilje in spodbudite pomirjajoče energije.