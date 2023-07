Veste, kakšen je pomen Marsa? Povezan je z ognjem in vročekrvnostjo

Ares je grški bog vojne, ki vodi mladce v boj. Nabit z adrenalinom je živ le, ko se za nečim žene. To je osvajalec v nas, ki omogoči, da naredimo korak naprej iz znanega in varnega v neznano. Močna sila, ki rine v delo, šport, da ne ostajamo v starem, ampak osvajamo nove izkušnje, nova življenjska področja. Sonce in Mars sta svojevrsten par. Sonce je kralj in Mars njegov vitez, Mars je brez Sonca slep, pogonska sila brez cilja, Soncu brez Marsa manjka osvajalske sle. Mars je motor, ki avto poganja, Sonce volan, ki usmerja, kam bo šel. Mars je tudi astrološki par Venere, ki kaže, kaj si želimo, kaj nam je všeč, Mars pa se potrudi priti do želenega.

Je bojevnik v nas, ki brani svoje meje. FOTO: Timur Malazoniia/Getty Images

Mars v karti predstavlja mladega moškega, lahko opisuje brata ali sina osebe, v zvezi z Venero ljubimca. Simbolizira fizične delavce, vojake, policiste, gasilce, športnike, motoriste, dirkače. Predstavlja zagnane, energične in intenzivne ljudi, ki se težko ustavijo.

Psihološko gre za prodorno energijo, ki nas sili v gibanje in omogoča, da se nekaj naredi, doseže. Trud, napor, borba, adrenalin, premagovanje sebe, tekmovanje z drugimi so sile, ki nas premaknejo, da tvegamo in se borimo. Vendar Mars simbolizira tudi energijo, ki se vznemiri in lahko postane napadalna, ko nekaj ovira našo pot, predstavlja grožnjo nam ali našim željam, ciljem. Tako Mars glede na znamenje, v katerem je, kaže, kako se razjezimo, glede na hišo, kaj nas razjezi in kje se srečamo z jeznimi ljudmi in stresnimi situacijami, kje bo več priložnosti za boj. Mars je tudi obramba, ne le napad, saj z njim pokažemo svoje meje, damo vedeti, da smo se sposobni obraniti v primeru napada. Brez Marsa bi bil človek brez energije, moči, nemočno prepuščen drugim.

Ljudje z močnim Marsom se hitro poženejo novim izzivom naproti, so neustrašni in pripravljeni dolgo in trdo delati, da dosežejo, kar so si zadali. Pogosto so športni, podjetni in energični, lahko jim manjka potrpežljivosti in sposobnosti vživljanja v druge. Če je močan Mars težko aspektiran, kaže nemirnega človeka, ki deluje preveč na silo in močno vsiljuje svojo voljo. Tisti s šibkim Marsom se bojijo izzivov, ne marajo trdega dela, jim šport ni blizu, se ne znajo postaviti zase, se raje umaknejo, kot da bi se borili. Če je šibak Mars težko aspektiran, lahko svojo nemoč znesejo nad šibkejše od sebe.

Mars pogosto kaže, česa ne maramo oz. kaj sovražimo, predstavlja pa tudi ostre predmete, namenjene športu, bitki ali delu, vnetljive stvari, povezane z ogrevanjem, kuhanjem, motorje aparatov, eksplozivne stvari, orožje.

Človek, ki nima prodorne energije, nima sile, s katero bi duhovno napredoval. Mars je povezan z odbojnostjo, ko nečesa ne maramo, kar lahko prinaša jezo in sovraštvo. Iz te energije so ustvarjene vojne in trpljenje.

Telesno Mars predstavlja kri, rdeče krvničke, hemoglobin, mišice, nadledvične žleze, telesno moč. Prek ovna ga povezujemo z glavo, prek škorpijona s spolnimi organi. Pod vplivom Marsa so možna vnetja, poškodbe in visoka temperatura.