Veste, kaj vas žene naprej?

Kaj nas motivira, žene dalje, nam daje moč in občutek lastne vrednosti? Psihologi pravijo, da najprej socialni vzgibi – partnerski odnos, družina, spolnost in pripadnost. Šele nato sledijo motivi, ki imajo bolj malo opraviti z odnosi: radovednost, red, varčevanje, status, maščevanje, oblast, predvsem pri tistih ljudeh, ki so bolj stvarni ter usmerjeni v dosežke.

Nekateri so namreč tako močno storilnostno naravnani ter si želijo konkurirati drugim, da lahko navzven delujejo kot nemirni deloholiki, toda v sebi so povsem zadovoljni. Zanje je delo največ, pri tem doživljajo srečo, ki jo nekateri občutijo denimo, ko z otroki čofotajo po vodi.

Spet drugim dajejo moč šport, gibanje, notranji mir, stik s svojo notranjostjo ali zdravo prehranjevanje. Hedonisti in posamezniki, ki si prizadevajo za lepoto in zdravje, bi namreč le stežka našli zadovoljstvo v dejavnostih deloholikov.

Psihologi pa so dognali tudi, da so nam bliže ljudje, ki imajo enake prioritete kot mi.

Naslednjo skupino vzvodov predstavljajo nesebični motivi, npr. idealizem, resnica ter želja po prepoznavnosti in slavi.

Večkrat v življenju se nam prioritete zamenjajo, hkrati pa je njihova vrednost silno individualna. Potrebujemo samo nekaj časa in miru, da ugotovimo, kaj je za nas glavno in najbolj pomembno. Odgovor oziroma občutek o tem prihaja iz trebuha, intuicije, od našega notranjega jaza. In po odgovoru lahko vemo, ali smo na pravem mestu ob pravem času ali smo zašli na stranpoti. In kako lahko prepoznamo, ali smo tam ali ne?

Čisto preprosto, pravijo psihologi, po občutku lahkotnosti in zadovoljstva, ki nas spremlja, ko počnemo tisto, kar nas izpolnjuje. Raziskave so namreč pokazale, da so ljudje, ki so uresničili svoje sanje in živijo svoje poslanstvo, srečnejši od drugih.