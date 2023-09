Veste, kaj pomeni sonce v prvih šestih hišah?

Sonce v 1. hiši okrepi vitalnost in naredi človeka bolj samozavestnega, samostojnega, odločenega, rojenega vodjo. Poudarjene so moške odlike. Slabo aspektirano Sonce lahko prinaša samovšečnost, samopoveličevanje, premalo občutka za druge. Na zunanji videz Sonce dobro vpliva, saj je človek pod njegovim vplivom bolj sijoč, karizmatičen, lep, telo je lepo zgrajeno, atletske postave. Drugi ljudje človeku z lahkoto sledijo, ga doživljajo kot vodjo. Večja verjetnost je, da smo spoštovani in podobni očetu.

Sonce v 2. hiši naznanja, da je naša samozavest močno povezana s tem, koliko imamo na banki. Če je Sonce blokirano, predvsem s Saturnom ali Plutonom, imamo problem samozavesti, ki ga najpogosteje kompenziramo s pehanjem za materialnimi dosežki. Ta položaj najpogosteje nakazuje materialni uspeh, na katerega smo ponosni in zaradi katerega smo spoštovani. Oče in/ali mož sta stabilna, praktična, usmerjena v materialni razvoj.

Od položaja Sonca je odvisno, kje bomo zasijali. FOTO: Remotevfx/Getty Images

Moč misli in besed je povezana s Soncem v 3. hiši. V času osnovne šole so bili ljudje s to kombinacijo pomembni, predsedniki razreda. Povečana je sposobnost kreativnega izražanja in nastopanja. Brat ali sestra je za človeka pomemben, ga ceni, mlajši sorojenec ima večje potenciale, da doseže nekaj velikega, ob težkih vplivih je človekov problem samozavesti povezan s sorojenci. Kombinacija prinaša večjo verjetnost uspeha v osnovni šoli in pri trgovanju, lastništvo avta priznane znamke.

S Soncem v 4. hiši se oče kaže kot pomemben temelj družine, ki nudi varnost. Velikokrat to naznanja plemenite korenine, pomembne prednike, dominanco enega od staršev v domu, najpogosteje očeta. Samozavest človeka se potrjuje s tem, kakšen dom ima, na dom je ponosen, vanj vlaga veliko denarja in energije. Je globoko samozavesten, rojen z dostojanstvom, velikokrat se v otroštvu vse vrti okrog njega.

Sonce v 5. hiši naznanja ustvarjalne talente, športne uspehe, zlate medalje, če je Sonce dobro aspektirano. Oseba s to pozicijo je ponosna na svoje ustvarjanje, otroke, ob slabih vplivih je lahko do otrok pretirano gospodovalna, dominantna. Večja verjetnost je, da bodo otroci uspešni. Oče osebe je veseljak, športnik ali človek z umetniškimi talenti.

Sonce v 6. hiši nakazuje, da je samozavest povezana z delom in pridnostjo, uslužnostjo. Temeljno ima nižjo samozavest, človek s to pozicijo težje uveljavi svojo voljo. Lahko je vodja manjšega oddelka v službi. Sonce nakazuje nižjo vitalnost, a talent za delo v medicini in drugih storitvenih dejavnostih ter tistih, pri katerih je treba nositi uniformo. Človek je lahko ponosen na svoje ljubljenčke, lahko gre za živali z rodovnikom.