Vesolja se ne da prelisičiti

Večina ljudi si zakon privlačnosti in ustvarjanje svoje realnosti predstavlja kot čudežno paličico, ki nam bo uresničila vse želje. Mislijo, da zakon deluje tako, da samo poveš, kaj bi rad, nato pa ti to skorajda dostavijo na dom. In potem čakajo, da jim vesolje dostavi, kar so si zaželeli. A vesolje ne deluje na ta način.



Ne da se ga prelisičiti ali obiti. Vesolje ti da samo navdih, prinese priložnost, ti pa moraš to prepoznati in predvsem slediti temu. Usmeriti se moraš v navdihnjene akcije, ki jih spodbujajo znamenja, ki jih odkriješ na poti in te vodijo. To je pokazatelj vesolju, da misliš resno in greš za tem, kar si si zadal za namero, da si resnično iz vse svoje biti želiš, da želeno postane del tvojega življenja. Na ta način postajaš oseba, ki že ima želeno v svojem življenju, človek, ki živi to resničnost. Zato je ključno, da si proaktiven in slediš navdihom, ki ti jih pošilja vesolje, da zavihaš rokave in se lotiš akcije.



Večina ljudi misli, da ko enkrat veš, kaj hočeš, in si dal navodilo vesolju, naj ti to prinese, bi morala biti pot do cilja lahka. Ampak spet se v tem skriva izziv, kajti po navadi je tako, da ko pridejo priložnosti, nam sprva niso všeč. Nočemo narediti tega, kar smo prejeli kot navdih, ker nas je strah in bi morali tvegati, se spustiti v neznano. In čeprav nas okoliščine izzovejo, da bi šli v akcijo, raje ostanemo na mestu in za svoje stanje krivimo krivično vesolje.



Šele ko smo za svojo željo pripravljeni stopiti iz cone udobja in tudi kaj žrtvovati, se nam lahko odpre nova pot ter zaživimo življenje, kot smo si ga zamislili.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: