Ves čas se uravnavajte na vibracije okolja

Močnejša energija vedno prevlada, zato se zaščitite pred ustrahovalci.

Energija drugih ljudi se prenese na vas, ne le če vam želi nekdo škoditi, tudi če nekdo na primer moli za vas, saj projicira na vas svoj namen. Programi, ki vam jih na različne načine vsiljujejo drugi, tečejo v vaši glavi na nezavedni ravni. Vsak vam pobere nekaj energije, končni seštevek pa je občuten. Samo če se jih zavedate, jih lahko ustavite. Včasih jih celo sami poganjate s svojimi čustvi, na primer s krivdo, ker nekoga niste poklicali. Ko prepoznate vzorec, morate biti odločni, da imate dovolj in svojih energijskih zalog ne daste več drugim.Prilagodimo se namreč ravni zavesti oziroma energijskemu odtisu okolja, v katerem smo. Pri tem velja, da prevlada kritična masa, torej sami ne moremo nadvladati negativnosti desetih ljudi oziroma zahteva to od nas ogromno moči. Običajno nas drugi posrkajo na svojo raven, podobno kot če bi se preselili v drugo državo in se prvotni prebivalci ne bi naučili našega jezika, ampak bi se mi njihovega. Zato je zelo pomembno, da se družite z ljudmi, ki vas spodbujajo in podpirajo. Še vedno ste posameznik, ki vzdržuje svoj lastni energijski sistem, toda niste neobčutljivi za zunanje vplive in sugestije. Zato vedno preverite energijski vzorec okolja, v katero prihajate, da se lahko zaščitite, če to ni spodbudno. Če se ne morete izogniti nespodbudni skupini, se zavedajte, da sami usmerjate svoje življenje. Če se ne zavedate, kje ste in s kom, boste avtomatsko vsrkali vibracijo ljudi okoli sebe. Situacija vas potegne vase, uravnate se na frekvenco skupine, jo prevzamete in ji sledite. Samo če se zavedate dogajanja, lahko stopite iz nje ter jo od zunaj spremljate kot zavestni opazovalec.Večina napadov se odvija na čustveni ravni, ne na fizični. Tudi če nas nekdo prezira, lahko s tem sproži energijski napad. Primer je ločitev, ob kateri eden od partnerjev nenadoma hudo zboli. Najverjetneje mu nekdanji partner namerno pošilja negativno, jezno, agresivno energijo v mislih. Morda se pošiljatelj niti ne zaveda, da lahko njegove misli tako močno vplivajo na energijsko polje drugega človeka.Energijski prenos z osebe na osebo je potrdila tudi Kirlianova fotografija, s katero slikamo avro. Študija je pokazala, da se, ko se prsta sprtih ljudi skoraj dotikata, njuni energijski polji borita med sabo. Energija med njima je preskakovala. Ugotovili so, da se, ko nekdo postane agresiven, sproži bitka za energijsko prevlado. Energijsko bo močnejši človek začel obvladovati šibkejšega. Po drugi strani se je barva avre spremenila v čudovito vijolično ali rožnato, ko sta se strastno zaljubljeni osebi poljubili.