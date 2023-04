Venera v svojem domu

Venera je v svojem domu v biku in tehtnici. Tu ji je dovoljeno biti to, kar je. Lepa, privlačna, zanimiva, harmonična in miroljubna, malo vzvišena, a vendar prikupna, hkrati pa najbolj vesela in uživaška. Dovoljeno ji je, da s svojo kreacijo pridobiva priljubljenost, veselje, radost, da zasluži dovolj za lagodno življenje, ki ga potrebuje. Tu si lažje privošči dom, ki diši in je lep, lažje izbira kakovostna in draga oblačila, lažje nahrani svoje čute, da polno, gurmansko, celotno uživajo v preprostih zemeljskih zadevah ali nekoliko bolj kultiviranih užitkih, ki jih nudi umetnost.

Večinoma je osebi z močno Venero dana lepota ali vsaj šarm in prikupnost, srčkanost. Taka Venera ima občutek za to, kaj je lepo, večinoma ji ne manjka priložnosti in možnosti uživanja, veselja in radosti. Njen smeh radosti ostale, njena kreacija polepša svet.

Preveč dobrega nam lahko tudi škodi. FOTO: Vadym Petrochenko, Getty Images

Toda dobrega je lahko tudi preveč in uporabljamo energijo močne Venere tudi tam, kjer bi morali uporabiti katero drugo načelo. Tako nas močna Venera lahko naredi narcise, zaljubljene v svojo podobo, ali doživljamo sebe kot nekaj presežnega. Če je Venera vezana še na Jupiter, imamo lahko tudi hedonistično izgubo v nekem užitku, ki nam, ker nimamo več nadzora nad njim, prinaša težave.

Veliki igralec je bil očarljiv

Neaspektirana Venera Marlona Branda v biku, v konjunkciji z descendentom, je veličastna, močna in lepa. Marlon je imel toliko žensk, kot si jih je lahko zamislil. Vanj so se zaljubljali moški in ženske. Bil je očarljiv, magnetično privlačen, znal se je ceniti in si s tem ustvaril bogastvo, kot se spodobi za tako Venero. Toda ne poznamo ga le kot izjemno očarljivega, ampak predvsem tudi kot nekoga, ki je z leti postajal vedno bolj debel, bil odvisen od ogromne količine hrane in ni znal obvladati odvisnosti, dokler ga ni premagala bolezen. Tako lahko Venera v svojem znamenju, če je ne znamo umestiti samo v njeno funkcijo, preraste vse ostalo in postane težava, bolezen.

Za vse, ki imamo Venero v svojem domu, je nujno, da nam sposobnost uživanja, veseljačenja, kreiranja, očarljivosti ne služi kot mašilo ali nadomestek za katero drugo funkcijo. Biti večen pubertetnik, ki beži od življenjske odgovornosti in si želi le lepoto in mladost, te lahko okrade možnosti zorenja, razvoja, modrosti. Bežati v čutne užitke, ko je življenje težko, bo onemogočilo soočanje z izzivi, s tem se ne bomo znali zdravo soočati z vsemi platmi življenja.

Bodite kreativni

Zavedati se, da si simpatičen in hitreje všeč drugim, je dobro, toda ne izkoriščajmo tega, da manipuliramo, zavajamo, uporabljamo druge, ker bomo to plačali. Imeti sebe pristno rad je čudovito. Toda biti obseden s svojim videzom in se zaradi njega počutiti več od drugih, pa ne, ker še tako lepa Venera ostari, in če oseba ne skrbi za notranjo lepoto, s čim bo očarala takrat?

Pomembno je, da smo kreativni, se znamo sprostiti, veseliti, povezovati, a če se njenega načina delovanja oklepamo, tudi ko ni primerna izbira, če ga uporabljamo kot beg od življenja, se bomo okradli razvoja, uspeha, modrosti in znanja.