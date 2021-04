Venera v izgonu

Šele ko zveza razpade, se človek z Venero v škorpijonu zave, da je razlog lahko v njem. FOTO: Stefanamer/Getty Images

Izgon ima v ovnu in škorpijonu, če je v rojstni karti postavljena vanju, bo težje našla mir, zadovoljstvo, srečo v odnosih, harmonijo.Če je Venera v ovnu, se zdi ljubezen kot bitka, napor, nekaj, kar si je treba izboriti. Tu je privlačna in strastna, vendar pogosto nosi v sebi nekaj ostrega in nepotrpežljivega, tako lahko deluje malce zastrašujoče za nasprotni spol, najbolj v ženski karti, saj se nezavedno z Venero bolj identificiramo. V odnosih ljudje s tako Venero ne razumejo, da je ljubezen sprejemanje. Pogosto hočejo partnerju ukazovati, ga oblikovati po svoje, ne razumejo njegovega jezika ljubezni. To in dejstvo, da si želijo vročekrvnega, dinamičnega in strastnega partnerstva, kar je v dolgoročnih zvezah težko ohranjati, sta razlog, da njihovi zasebni odnosi niso najbolj srečni ter redko dolgo trajajo. S privlačnostjo pogosto kompenzirajo svoje pomanjkljivosti in zaradi nje so partnerji sposobni prenašati pogoste izpade in nezadovoljstvo.Venera v škorpijonu drago osebo močno naveže nase. Pogosto je človek v partnerstvu predan in se nezavedno žrtvuje za ljubezen, vendar gre lahko predaleč. Tudi ta Venera povezuje ljubezen s spolnostjo in nezavedno se ujame v nezdrav odnos, v katerem se počuti dominirano, ujeto ali nekoga v odnos ujame kot pajek v mrežo. Ljubezen se tu velikokrat druži s sovraštvom, začetni ljubezni in strasti sledi destruktivnost na koncu odnosa. S to pozicijo se pogosto sumi na nezvestobo, lahko prihaja do občasnih premočnih izbruhov, ker človek potrebuje strast, adrenalin in dramo ter ustvarja situacije, v katerih še tako miren partner ne ve, kako reagirati. V ozadju vidimo nezavedno potrebo trpeti v odnosih, mazohistično idejo, da nisi vreden ljubezni, zato najdeš partnerje, ki te ranijo.Problem je, da se tega težko zavemo. Oseba z Venero v ovnu se bo težko zavedala, da je sama vzrok svojih težav. Le če bo dovolj uničenih odnosov, lahko to spozna. Pri Veneri v škorpijonu so odnosi daljši, toda ko se uničijo, postaneta partnerja sovražna. Ko človek spozna, da v ljubezni potrebuje trpljenje in dramo, lahko bolj zavestno izbira naslednje odnose.Čeprav Venera najmočneje deluje v partnerskih razmerjih, bo skozi bolečino v obeh pozicijah, če je človek pozoren, prišlo do olajšanja tudi v drugih odnosih. Oseba z Venero v ovnu se bo vedno bolj zavedala, da sta v odnosih dva, da ne more biti vse po njeno, s tem bo več priložnosti tudi za bolj skladne odnose. Oseba z Venero v škorpijonu pa bo ozavestila, da pričakuje od drugih le najslabše, in jim dala možnost, da se ji pokažejo, kot so – v pozitivnih in negativnih lastnostih.