Venera v devici

Včeraj zvečer je Venera prestopila iz leva v devico. V levu si je želela lepote, glamurja in zabave, veselja in ljubezni, v devici pa veselje išče v praktičnih vidikih življenjske realnosti. Čeprav njene kvalitete, kot so šarm, očarljivost, privlačnost, mikavnost, harmoničnost, veselost, ustvarjalnost, v devici malo umrejo, padejo, ne dosegajo vrhuncev, pa je v finančnih zadevah vseeno možnost, da s pridnim delom, varčnostjo in natančnostjo izboljšamo svoje premoženjsko stanje.Po devici potuje do 28. 10. in v tem času ustvari nekaj spodbudnih aspektov ter s tem prinaša več priložnosti, da lahko z natančnim in predanim delom zaslužimo in izboljšamo praktične vidike življenja. Sprva tvori trigon na Uran, 11. 10., in prinaša zanimive novosti na finančno področje, lahko pa tudi nekoliko poživi dolgotrajna in rutinska partnerstva. Osemnajstega in 19. 10. se harmonično povezuje s sekstilom Jupitra in Neptuna ter nosi srečo na področje financ, povezanih s farmacijo, splošno upanje in vizijo pa tudi priložnosti za finančno prihodnost. V sredo, 21. 10., tvori trigon na Pluton, nam daje nos za finance, hkrati pa vnaša v ljubezenske odnose več strasti in globine. V soboto, 24. 10., obeta zavedanje o pomembnosti stabilnih, rutinskih in varnih odnosov, na finančnem področju pa govori o pomenu varčevanja in dolgoročnih varnih stabilnih prihodkov. Čeprav torej ne bomo dolgo po venerijansko narcisoidni in zapravljivi, nas Venera v tem obdobju lahko preseneti z zanimivimi finančnimi priložnostmi ter prijetnimi čutnimi doživetji.