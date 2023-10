Venera pod horizontom: kaže, kje nam življenje prinaša darove

Če ima človek Venero v 1. hiši, je prijazen, vljuden, miroljuben, lepe zunanjosti, z luknjicami v ličkih, nasmehom, privlačnimi čutnimi ustnicami. Primer je Angelina Julie, ki jo ima na ascendentu, zato še toliko močneje nakazuje zunanjost. Negativne plati so lahko nečimrnost in samovšečnost, pri moških pasivnost in ženstven videz.

Če je v 2. hiši, imajo ljudje radi denar in vse, kar si z njim lahko privoščijo. Deležni so zanimivih daril, so cenjeni in se cenijo, obožujejo vse lepo, kar prinaša užitek in veselje. Temeljno je to zelo čutna in mesena kombinacija. Pogosta je sreča na materialnem področju, velika verjetnost zaslužka z umetnostjo, lepoto, ličili. Ljubezen mora prinašati tudi varnost in stabilnost. V bolj nagajivih povezavah, če je Venera povezana z Marsom, Plutonom ali vladarjem 8. hiše, lahko to kaže zaslužek z najstarejšo obrtjo.

Ljudje z Venero v 3. hiši imajo radi bližnjo okolico, brate in sestre. Večja je verjetnost mlajše sestre. Njihovi sorojenci so lepi, prikupni in prijetni. Okolica, v kateri živijo, je urejena. Sosedi so prijazni. Oseba govori prijazno, galantno, uporablja izbrane besede. Njen glas je prijetno zvočen in mehak, odvisno tudi od tega, v katerem znamenju je Venera.

Venera v 4. hiši nakazuje lepo otroštvo, človeka s tako Venero so imeli v otroštvu radi. Oče osebe je nakazan kot prijazen, miren in urejen. Redko lahko ob težkih aspektih ta povezava nakazuje, da ima oče ljubico v času človekovega otroštva. V domu je veliko rož, cvetočih, dom človek okrasi v lepe barve, saj mu pomeni prostor užitka in zadovoljstva. Rad ima domače in je deležen njihove naklonjenosti. Njegova čustva so prijazna in vesela, zato je večinoma dobro sprejet in ljubljen.

Venera v 5. hiši pa nakazuje radoživo osebo, ki se pogosteje zaljublja, nekoga, ki se zna veseliti in zabavati in ima nasmeh na obrazu. Pogosto nakazuje, da smo bili zaželeni v času srednje šole, če ni obremenitev, se kažejo srečne ljubezenske zgodbe. Pogosto je nakazan talent za ples, sploh če je Venera pozitivno povezana z Uranom (občutek za ritem in modernejše plese) ali s Saturnom (tradicionalni plesi). Hobiji so povezani z lepoto, veseljem, umetnostjo. Otroci so lepi ali umetniški, človek jih ima rad in se jih veseli, veliko zabave doživi z njimi. Pogosto jim daje ljubkovalna imena, včasih je kar malo zaljubljen vanje. Večja je verjetnost deklic.

Za Venero 6. hiša ni najboljši položaj, veselja je manj, sreča je povezana z delovnim okoljem, oseba se lahko zaljubi na delovnem mestu. Včasih je to znak, sploh v ženskih kartah, da ima partner razmerje z mlajšo žensko. V puberteti dekle s tako Venero težje izrazi svoje čare, pogosta je sramežljivost, potegnjenost vase. Venera pa tu, sploh v lepih aspektih, ščiti zdravje, če so aspekti zahtevnejši, blokirana Venera s Saturnom, prinaša težave s kožo ali ščitnico, z Jupitrom sladkorno bolezen ali težave s krvjo in ožiljem, s Plutonom pa pri ženskah prinaša težave z rodili.