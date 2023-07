Venera je povezana z lepoto in ljubeznijo: vlada predmetom, ki razvajajo naše čute

Venera je povezana tudi z lepimi ljudmi, mladostniki, predvsem mladimi dekleti, manekenkami, vsemi, ki se ukvarjajo z lepoto (frizerke, kozmetičarke, oblikovanje oblačil), ljudmi v svetu mode, umetniki, ženitvenimi posredniki, tistimi, ki ustvarjajo izdelke za naše čute – slaščičarji, tudi z erotičnimi trgovinami in prostitucijo, ki je »popoprana« še s Plutonovim ali Marsovim načelom. Kot vladarica bika je povezana tudi z bančniki.

Psihološko označuje srečo, zaljubljenost, kar cenimo, kar ima v naših očeh vrednost. Sreča ima več obrazov. Če gre za ugodne življenjske okoliščine (sreča na lotu), je to v Jupitrovi vladavini, sreča kot občutek, notranje zadovoljstvo, radost pa pod Venerino. Hrepenimo po zadovoljstvu, a ga pogosto ne najdemo, kjer ga iščemo. Afrodita išče srečo v svoji lepoti in privlačnosti, lepih in dragocenih stvareh, okusni hrani, zanimivih ljubezenskih doživetjih, a kot pravijo miti, je srečo iskala pogosto nekompromisno in sebično, kar je prineslo trpljenje njej in drugim.

Venera vlada vsemu lepemu, predmetom, ki razvajajo naše čute. FOTO: Paulina Kopijkowska/Getty Images

Bila je poročena z grdim Hefajstom, bogom ognja, rokodelstva in kovaštva, ki je zanjo ustvarjal najlepše okrasje. Njen ljubimec je bil Ares, bog vojne. Strastno je bila zaljubljena v lepega Adonisa. Večina žensk pozna te zgodbe, da si varen z nekom, ki ni lep, a je zvest in skrbi zate. Poznamo tudi strastno ljubezen, ki vodi v ljubosumje in jezo. Ter čisto hrepenenje, saj ti objekt želje ni dan, platonsko ljubezen.

Kot vladarica tehtnice je Venera povezana s partnerskimi odnosi. Vendar gre za učenje prek drugih, da skozi odnos najdeš tisto, česar pri sebi ne vidiš, razvijaš lastnosti, ki ti niso domače, da se vzpostavi ravnotežje med nasprotnimi elementi.

Kot vladarica bika je Venera povezana z vrednotenjem sebe in vrednostnim sistemom: kaj imamo radi, kaj nam veliko pomeni, obljublja srečo in zadovoljstvo – naj bo to denar, umetnost ali karkoli drugega, na kar smo navezani in ugaja našim čutom.

Venera označuje tudi vse lepo, rože, okraske, umetnine, kar nas polepša – ličila, lepa oblačila, šale, glavnike, navijalke. Vse, kar diši: cvetlice, parfume, dišave, sadje in sorodno. Vse sladko, od sadja do slaščic. Vse okrasje, ogrlice, prstane, zapestnice. Vse, s čimer zapeljujemo druge, tudi erotično perilo. Vse, kar ugaja našim čutom, torej umetnost od glasbe, do plesa, likovna umetnost.

V duhovnem smislu je Venera pasivno načelo sprejemanja življenja, da si zadovoljen s tem, kar je, to je potencial globoke notranje sreče. Simbolizira tudi naše čute, sposobnost doživeti življenje polno, ga občutiti, okusiti, uživati v njem. Venera je zadolžena za prijetne čutne dražljaje, ki prinašajo užitek. A ker tudi pretiravanje v prijetnih čutnih užitkih vodi v probleme, lahko pretirano izpostavljena Venera prinaša debelost, sladkorno bolezen, lenobo, spolne bolezni in druge posledice hedonizma.

Venera vlada ledvicam, žlezam ščitnice, žilam, grlu, vratu, ustom, jajčnikom, maternici ter koži.