Vedeževanje: odgovor se skriva na vodni gladini

Opazovanje odsevne površine, ki je največkrat kar vodna gladina, je ena najstarejših oblik prerokovanja, saj so jo poznali že Babilonci in Egipčani. Napovedovanje dogodkov s pomočjo vodnega elementa je potekalo takole: prerokovalec je v vetrovnem vremenu strmel v gladino morja ali jezera, opazoval vrtince in si razlagal podobe, simbole in like, ki jih je zaznal na njej.

Posodobljene različice te tehnike pa se lahko lotite takole: poiščite tri kamne, enega okroglega, drugega trikotnega in tretjega kvadratne oblike. V mislih se osredotočite na konkretno vprašanje in vse tri kamne v enakomernih časovnih presledkih in pod kotom 20 stopinj vrzite v vodo. Najprej vrzite okroglega, potem trikotnega in na koncu še štirioglatega. Ob vsakem metu opazujte vrtince, ki nastajajo na gladini, in jih seštejte. Njihovo neparno število pomeni odgovor da, parno pa ne.

Druga možnost je takšna: v mislih si zastavite vprašanje, ki vas tare. Na trinajst koščkov papirja si zapišite trinajst ustreznih namigov, ki bi vam lahko služili kot orientacija, pomoč, rešitev ali odgovor na vprašanje. Liste vrzite v vedro in jih prelijte z vodo. Odgovor, ki bo najbližje vašemu vprašanju, vam bo ponudil listek, ki bo prvi splaval na površje.