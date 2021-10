Vaša vibracija določa, kakšna bo vaša realnost. Če ne spremenite negativnih dogodkov in misli, ne boste mogli uresničiti svojih namer. Slednje se morajo namreč ujemati z vašim vibracijskim stanjem. Če na primer želite obogateti in si to vizualizirate, zraven pa vas je strah, da ne boste imeli za položnice, niste naredili ničesar. Vašo vibracijo določajo vaše misli, predstavlja pa energijo, ki jo sprejemate in oddajate. Premislite torej, kakšne signale oddajate. Srečo in zadovoljstvo? Z mislimi pritegnete energijo, zato uničevalne zamenjajte s pozitivnimi, sicer boste ustvarili negativno realnost.



Zakon privlačnosti pravi, da se frekvenca naših misli in čustev spreminja v energijsko silo, ki privlači situacije in dogodke v naše energijsko polje. Največ negativnih misli se poraja, kadar živite v preteklosti in jo premlevate, ne v sedanjem trenutku. Ko se naučite ostati v tukaj in zdaj ter spustiti vse preostalo, se vam bo vibracija samodejno dvignila. Ko se premaknete iz negativnosti, pa se hkrati postavite v stanje, v katerem manifestirate. Vaše namere so semena vaših ciljev, ki si jih zastavljate, da bi živeli čim bolj polno. V tem stanju pa jih lahko zlahka uresničite. Težave se bodo hitreje razrešile, če boste ohranjali višjo vibracijo. Že manjša sprememba zornega kota lahko prinese nekaj novega. Videli boste širšo sliko. Bolj usklajeni boste z drugimi in vse vam bo šlo lažje od rok. Da bi to dosegli, si lahko pomagate z meditacijo - osredotočite se na dih, vizualizacijo in hvaležnost, ste veliko v naravi, sanjarite, se spravite v boljše razpoloženje z glasbo, plesom, petjem, se več smejite in ostajate v sedanjosti.

