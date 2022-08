Vaše leto rojstva razkriva, ali ste kristalni otrok: lastnosti, ki kažejo da ste posebni in močni

Vsi poznamo izraz indigo otroci, kaj pa kristalni otroci? Za oboje velja, da so bili poslani na Zemljo, da ustvarijo novi svet. Medtem ko indigo otroci rušijo zastarele vrednostne sisteme, so kristalni otroci bolj mirni. Nadaljevali naj bi delo indigo otrok in pozivali k duhovnemu prebujenju človeštva. Največ kristalnih otrok naj bi bilo rojenih v obdobju od 1980 do 2010, rodijo se pogosteje kot indigo otroci. Velja, da so njihovo poslanstvo ljubezen, potrpežljivost in modrost, zahtevajo pa poseben pristop k vzgoji in komunikaciji.

Katere so lastnosti kristalnih otrok?

Kristalni otroci so še posebej občutljivi in ​​čustveni, piše sensa.mondo.rs, zato obstaja nujna potreba po stalni zaščiti in negi. So introvertirani, ne marajo velikih druženj z množico ljudi, raje imajo samoto in mirno vzdušje. Pogosto trpijo za alergijskimi boleznimi (atopični dermatitis, nevrodermitis itd.). Težje sklepajo prijateljstva in imajo ozek krog prijateljev. Sposobni so subtilno čutiti ljudi okoli sebe, zato imajo prirojene psihološke sposobnosti. Imajo razvito intuicijo, na podlagi katere pogosto sprejemajo odločitve Ljubeznivo obravnavajo živali in majhne otroke, s starejšimi ravnajo sočutno.

Za starše kristalnih otrok je pomembno, da so pri vzgoji pozorni na naslednje stvari: