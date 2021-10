Vaš idealni partner glede na datum rojstva: s kom se razumete in koga je treba obiti?

Oglejte si svoje čustvene značilnosti po datumu rojstva (dan v mesecu), s kakšnimi ljudmi se boste najbolje razumeli in komu se je boljše izogniti, piše spicum.com.



Rojeni 1., 10., 19. in 28. v mesecu

So zelo strastni in sposobni ljubiti močno, predano in toplo. Pred resno zvezo ali poroko običajno spreminjajo simpatije, ko pa izberejo stalnega partnerja, se nanj zelo navežejo.



Najbolje se razumejo z ljudmi, rojenimi 4., 13., 22. in 31. v mesecu, najslabše pa s tistimi, ki so rojeni 3., 12., 21. in 30. v mesecu.



Rojeni 2., 11., 20. in 29. v mesecu

So zelo občutljivi in ​​čustveni, duhovni vidik ljubezni pa ima zanje neprimerljivo večjo vlogo kot fizični. Njihova domišljija potrebuje stalno hrano, in ker so zelo prilagodljivi in ​​navezani, imajo pogosto čustvene težave. Zanje je dobro, da so v resni zvezi ali da so poročeni, saj jim to daje občutek stabilnosti. So izjemni starši in zvesti zakonci.



Odlično se razumejo z ljudmi, rojenimi 7., 16. in 25. v mesecu. Z rojenimi 8., 9., 17., 18., 26. in 27. v mesecu se ne razumejo dobro, saj bi jih zakonska zveza z njimi postavila v podrejen položaj.



Rojeni 3., 12., 21. in 30. v mesecu

Ti ljudje so strastni, radovedni in imajo neustavljivo željo po zmagi. Ko doživijo ljubezensko razočaranje, iščejo partnerja, ki ne more ogroziti njihove neodvisnosti. Sposobni so iskreno ljubiti tiste, ki imajo razumevanje zanje na duhovni ravni in ki jim s svojo ljubosumnostjo ne bodo grenili življenja. V nezvestobi ne vidijo nobenega posebnega problema in zato nimajo slabe vesti, njihova neomejena odprtost pa partnerju pogosto povzroča bolečino. So nesebični starši in so zvesti svojim družinam.



Odlično se razumejo z rojenimi 3., 6., 8., 9., 12., 15., 18., 21., 24., 26., 27. in 30. v mesecu, drugim pa se je boljše izogniti.



Rojeni 4., 13., 22. in 31. v mesecu

Predvsem so samostojni in nekonvencionalni posamezniki, ki se jim v zakonsko življenje ne mudi. Redko se v celoti prepustijo čustvom, čeprav jih je enostavno razveseliti. Kljub temu to navdušenje mine tako hitro, kot je prišlo. Težko ohranjajo stike, ker so izredno zahtevni. Od partnerjev zahtevajo, naj sodelujejo pri vseh njihovih zamislih in pokažejo živo zanimanje za vse, kar počnejo. Običajno jih analizirajo in poskušajo spremeniti, hkrati pa se jezijo, ko skuša enake metode uporabiti na njih. So izredno občutljivi, težko prenašajo nezvestobo in v zakonu ostajajo zvesti in zanesljivi.



Odlično se razumejo z rojenimi 1., 10., 19. in 28. v mesecu. Z rojenimi 8. v mesecu se ne razumejo dobro.



Drži ali ne drži? FOTO: Strelciuc Dumitru, Getty Images

Rojeni 5., 14. in 23. v mesecu

Ti ljudje niso ravno najbolj primerni za zakonca, veliko bolje se obnesejo v prijateljskih odnosih. Radi imajo spremembe in zelo hitro spreminjajo svoje ljubezenske želje: nagnjeni so k telesnim užitkom, hkrati pa potrebujejo partnerja, ki bo delil njihove duhovne interese. Zelo enostavno prekinejo vezi, ki jih kakor koli ogrožajo.



Dobro se razumejo z vsemi, razen z rojenimi 3., 8., 12., 17., 21. in 26. v mesecu.



Rojeni 6., 15. in 24. v mesecu

Nagnjeni so k najrazličnejšim užitkom, privlači jih fizična ljubezen. Hkrati čutijo potrebo po nežnosti, zato se z njimi telesnost združuje s čustvenim svetom. Ljubezen poganja vsa njihova dejanja, zahtevajo veliko, lahko pa tudi veliko dajo. So izjemno dobri zakonski partnerji, čeprav so zaradi ljubosumja prepiri neizogibni.



Najbolje se razumejo z rojenimi 9., 18. in 27. v mesecu, drugim pa se je boljše izogniti.



Rojeni 7., 16. in 25. v mesecu

So zelo občutljivi in ​​zlahka gredo iz ene skrajnosti v drugo. Njihova naklonjenost do nasprotnega spola temelji na duhovni privlačnosti. So sramežljivi in ​​nežni, zato ne marajo partnerjev, ki imajo hude izbruhe strasti. V zakonu so zelo zvesti, vendar so zaradi pretirano poudarjene občutljivosti podvrženi spremembam razpoloženja.



Najbolje se razumejo z rojenimi 2., 11., 20. in 29. v mesecu.



Rojeni 8., 17. in 26. v mesecu

Običajno gojijo skrita čustva. So zelo zapleteni, njihovi občutki se variirajo od flegmatičnih do strastnih. To so ljudje, ki se izogibajo nežnosti – čustveno so nedotakljivi, čeprav so zvesti in stabilni partnerji, ki odlično skrbijo za svojo družino. Niso nagnjeni k spremembam in se težko odločijo za prekinitev zveze ali zakona, tudi če odnosi niso harmonični.



Dobro se razumejo z rojenimi 4., 13., 22. in 31. v mesecu, drugim pa se je boljše izogniti.



Rojeni 9., 18. in 27. v mesecu

So zelo strastni, svojo naklonjenost kažejo na topel in odprt način. Ne bojijo se ljubezenskih razočaranj in so vedno pripravljeni na iskanje partnerja, s katerim bi bili srečni. Čeprav zvestoba ni njihova vrlina, od partnerja zahtevajo absolutno navezanost. Ljubosumni so, temperamentni, čutni, radi prevladujejo, čeprav sami včasih ne spoštujejo partnerjev in se z njimi igrajo mačke in miši.



Odlično se razumejo z rojenimi 6., 15. in 24. v mesecu.