Datum poroke razkriva, kako dolgo bo trajal zakon: štirice ostanejo brez strasti, deveticam grozi prevara

Numerologi so prepričani, da število, ki ga dobimo iz datuma poroke, vpliva na zakon in o njem marsikaj razkrije. Preprosto seštejte dan, mesec in leto, v katerem ste se ali se boste poročili, dokler ne dobite enomestnega števila.

Primer: Če je bil datum poroke 15. julija 2000, dodajte 1 + 5 + 7 + 2 +0 + 0 + 0 = 15, 1 + 5 = 6.

Ena

Vladar tega poročnega števila je Sonce. To je zelo pomembno za sam par kot tudi za oba posameznika, ki ga sestavljata. Dvorjenje je bilo precej nepozabno in je trajalo morda celo nekoliko dlje kot običajno, način, kako sta se spoznala, pa je precej romantičen. To število razkriva, da je to zelo topel in čustven par. Med partnerjema je močna želja, da bi zakon uspel, tudi če je v preteklosti prišlo do večjih ljubezenskih razočaranj. Preden sta se odločila za poroko, sta oba temeljito premislila. Zelo dobro vesta, kaj je kateremu od njiju všeč in kaj ne, trudita se in ljubita, edina mogoča težava je, da to jemljeta za samoumevno.

Dva

Pari, ki imajo to poročno število, so imeli ali bodo imeli izjemno veliko ali izjemno intimno poroko, pišejo na portalu najzena.rs. Tudi to število je povezano z nekaterimi skrivnimi, mogočimi težavami v družini. Ta par vežejo strast in dobri nameni, vendar mu pogosto manjka večja čustvena zrelost, kar lahko povzroči nerazumne prepire, kot so tisti o neutemeljenem ljubosumju, in zamere. Lepa plat razmerja je, da ga krasi zasanjano in otroško navdušenje. To je tisto, kar daje razmerju trajnost, pomaga pa tudi pri premagovanju težav, kot so reševanje stanovanjskih vprašanj, posojila ... Otroci bodo odnos utrdili, pomembno pa je, da se kot par naučita reševanja nesoglasij brez obsojanja.

Tri

Ta zakon je povezan z dobrim ugledom, močjo in s statusom. Obstaja nekaj nasprotnikov tega zakona, par pa je morda navzven videti zadržan. Za štirimi stenami ni – v ljubezni in prepirih gresta v skrajnosti. To število prinaša tudi večje možnosti za veliko družino, s tremi otroki ali več. Zakon krepijo skupni projekti in cilji, največji izziv pa je oddaljevanje zaradi slabe komunikacije in zapiranja vase. Ljubezen je velika, delati pa je treba na zmanjšanju ega.

Štiri

To število je povezano z veliko zvestobo in predanostjo, zakonom, ki je najbolj podoben tradicionalnim, poglobljenim in resnim. Ta par lahko sodeluje in doseže veliko, numerološko pa je njun odnos povezan z usodo. Partnerja izpolnjujeta čustvene potrebe drug drugega in se počutita varno. Edina mogoča težava v tem razmerju je vdanost v rutino, torej premalo dela na področju strasti, kar lahko odnos spremeni v zgolj prijateljski.

Pet

To število označuje par kot odnos posameznikov, ki se odlično razumeta, a ljubita svojo svobodo in menita, da je dokaz ljubezni to, da gledata v isto smer. Imata enak vrednostni sistem, odnos pa bogatijo potovanja, spremembe, druženje. Pogosto se bosta selila, zamenjala službo in projekte, a takšne vibracije ohranjajo čar in občutek skupnega boja, ki ju povezuje. Poleg tega je to razmerje zelo spolno kot tudi intelektualno.

Šest

To število je povezano z izjemno čustvenostjo, Venero, lepoto, s hrepenenjem in z ljubeznijo. V njem je veliko smeha in solz. Običajno gre za partnerja, ki sta izjemno čustvena, igriva, a tudi ponosna. Lahko se pogovarjata in prepirata ure in ure ter se hranita z medsebojnimi komplimenti in izražanjem ljubezni. Največji izziv tega razmerja sta pretirano ljubosumje in posesivnost ene strani.

Sedem

Par, ki ima to poročno število, naj bo previden. Povezano je s številnimi napetostmi, ovirami in obsodbami drugih. Pozorna morata biti na ljudi, ki ju morda želijo ločiti, drug pred drugim naj ne skrivata stvari. Tak par ima običajno različna religiozna prepričanja, sta različnih ras ali pa se srečujeta z drugimi ovirami. Največji izziv je vključevanje drugih ljudi v njun zakon.

Osem

Par, ki ima to poročno število, je izjemno kompatibilen v skoraj vseh pogledih. Seks in fizični izbruhi ljubezni so pomemben del njunega odnosa, še dolgo si bosta izmenjevala navihane poglede in dotike pod mizo. Skupaj lahko veliko dosežeta in sta res srečna, njuno ljubezen je skoraj nemogoče uničiti. Pomembno pa je, da imata v finančnih zadevah dovolj zdrave pameti, da ne ogrožata svoje finančne varnosti. Prav tako je lahko eden od partnerjev nagnjen k razvadam in je treba paziti, da se temu povsem ne preda, saj lahko s tem škoduje zakonu.

Devet

To število je povezano z Neptunom, s skrivnostmi in z usodo. Odnos med partnerjema je predvsem duhoven, logičen in spontan. O poroki se ni pretirano razmišljalo, bila je posledica ljubezni. Drug drugega podpirata, si dajeta svobodo pa tudi razumevanje. Težavi, na kateri morata biti pozorna, sta fizična distanca in prešuštvo. To je mogoče preprečiti s samonadzorom in z zavračanjem spogledovanja z drugimi ljudmi, saj ta zakon lahko preživi prevaro, a žal le na papirju.