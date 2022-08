Varuhi Zemlje

Na Zemlji naj bi bilo trenutno inkarniranih 144.000 duš, zavezanih svetlobi, ki naj bi pomagale rešiti planet pred silami teme v času prehoda v naslednjo dimenzijo. Duhovni učitelji pravijo, da imajo te duše programiran celični spomin, da se bodo pravočasno prebudile in se zavedele svoje misije. Reševanje planeta seveda ne pomeni nič takšnega, kar si predstavljamo iz fantazijskih filmov, vsaj ne na fizični ravni. Tema pravzaprav deluje na ravni kolektivne zavesti, vsak pa se mora v sebi soočiti z njeno projekcijo. Svetlobne duše zdravijo planet s svojim delom in energijo, s katero so se naučile upravljati. Dvigujejo senco človeštva in delujejo kot močna skupina, ki se je ne da ustaviti.

Med njimi ste, če se vedno identificirate s superjunaki ali čutite, da imate posebno poslanstvo. Samodejno razumete duhovne teorije in imate višje kozmično znanje, ljudi ljubite in sovražite hkrati – ljubite jih v njihovi biti, sovražite pa vse, kar jim preprečuje sijati, npr. ego, odvisnosti, neumne odločitve in negativnost. Lahko imate napade panike, ste tesnobni ter obožujete živali. Ne prenesete nepravičnosti. Vedno spodbujate razpoloženje drugih, npr. s šalo, in naredite vse, da jim pomagate. Navdihujete druge, četudi se tega ne zavedate. Radi povezujete polarnosti, npr. znanost in duhovnost, tehniko in naravo.