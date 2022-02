Valentinov horoskop: nekatere znake čaka odlična priložnost, da spoznajo novo ljubezen

Valentinovo letos pade na srečno obdobje konjunkcije med moškim Marsom in žensko Venero (od 13. februarja do 12. marca). Še posebej močne energije lahko pričakujemo med 14. in 16. februarjem 2022, piše sensa.mondo.rs. To bo odličen čas za obnovo dolgotrajne zveze – Veneri in Marsu vlada Saturn, njegova energija nam pomaga, da se počutimo mlade, v naše življenje pa vrača strast in romantiko.

Oven

Prihajajo dnevi strasti in energije, navdiha in neverjetnih aktivnosti. To bo priložnost, da obrnete situacijo v želeno smer, opozorite nase in uživate. Vaš vladar, Mars, v konjunkciji s planetom ljubezni in lepote, Venero, je v znamenju Kozoroga. In to pomeni, da se okoliščine zdaj razvijajo na najboljši možni način za izboljšanje osebnih odnosov in doseganje ciljev.

Bik

Venera, vaš vladar, je prejela ogromno moč od Marsa v Kozorogu. Letošnjega valentinovega se boste še dolgo spominjali po srečnih dogodkih v osebnih odnosih. Izkoristite ta čas, ravnajte pogumno, prevzemite pobudo in uspelo vam bo. Februarja imate ugodne možnosti in priložnosti, da ustvarite temelje za srečno življenje, dosežete dogovor s partnerjem, zakoncem, odpravite negativnost v odnosih.

Dvojčka

Merkur, ki je vaš vladajoči planet, bo 14. februarja prejel ugodne vplive iz konjunkcije Marsa in Venere, saj je tudi on v Kozorogu. Ne oklevajte, povejte vse, kar ste že dolgo želeli povedati – zadovoljni boste s partnerjevo reakcijo. To bo odlična priložnost, da odnose dvignete na višjo raven, se zbližate z ljubljeno osebo in odpravite vsa nasprotja.

Rak

V ljubezenskih odnosih lahko pride do manjših težav, vendar vam bo čas na splošno naklonjen. Tudi če se zgodi nekaj, kar v vas vzbudi sum in tesnobo, ne skrbite, vse bo v redu. Morda se bo treba odločiti, izbrati med dvema možnostma ... Poskusite 14. februarja in naslednje dni najti skupne interese z zakoncem, romantičnim partnerjem – to bo občutno zmanjšalo stopnjo napetosti.

Lev

Polna luna v vašem znamenju, ki bo na nebu zasijala 16. februarja, bo prinesla najsrečnejše dogodke, predvsem na ljubezenskem področju. Na valentinovo, 14. februarja, pa vas čaka močan zagon optimizma. Tudi če vas bodo prej preplavile mračne misli, se bodo te umaknile in vaša duša bo napolnjena z veseljem. Zanimanje za nasprotni spol raste, pričakujete lahko veliko pozornosti, komplimentov in daril.

Devica

Prihodnost vaših osebnih odnosov postaja jasna. 14. februar vam bo prinesel svetle obete, številna prijetna presenečenja. To je dan neverjetnih reinkarnacij, prebujanja skritih talentov, razkrivanja čustvene in čutne plati življenja. Imeli boste dovolj energije za vse: za osebno življenje, hobije, zabavo, delo. Edina stvar, ki lahko postane ovira, so povečane zahteve in pričakovanja, ki jih imate do partnerja.

Tehtnica

Težko je nadzorovati čustva in pretirane ambicije. Možne so konfliktne situacije v osebnih in poslovnih odnosih. Konjunkcija vašega vladarja, Venere, z Marsom vam po eni strani daje priložnost, da sredi meseca dosežete želeni rezultat na skoraj katerem koli področju življenja. Po drugi strani pa bi lahko zaradi želje po pohitritvi uspeha nastale neugodne situacije.

Škorpijon

14. februar bo za vas zelo zanimiv dan. Možna so nepričakovana prijetna srečanja, preobrati, na delovnem mestu se lahko razvijejo romantična čustva. Lahko se pojavi tudi ideja za ustanovitev družinskega podjetja, skupnega projekta z romantičnim partnerjem. Občutljivejši boste, zato vas lahko užali hladnost ljudi okoli vas.

Strelec

Sreča v zakonu, novi hobiji, obilica stikov in pogovorov vas lahko čakajo v sredini februarja. Morda se izkaže, da imate z dolgoletnim partnerjem ali zakoncem še kakšen skrit skupni interes, česar doslej še nista ugotovila. Če iščete partnerja, potem boste najverjetneje imeli srečo. Gibajte se, pojdite na sprehod, spoznavajte ljudi – res lahko izboljšate svoje življenje.

Kozorog

V bližnji prihodnosti boste ljubljenec vesolja, še posebej v obdobju od 14. do 16. februarja. To bodo zelo dobri dnevi za aktivno interakcijo s partnerjem. Ljubljeni ste, ljubite, življenje je v polnem teku. Ljubezenska srečanja in nova prijetna poznanstva vam bodo prinesla zadovoljstvo, vendar vas lahko odvrnejo od drugih pomembnih stvari – družinskih obveznosti, službe. Morda se ne boste prepoznali, namesto resnosti se vam bosta na obrazu prikazala nasmeh in zadovoljstvo.

Vodnar

Trenutno ste v položaju opazovalca srečnih parov, a ne obupajte – ljubezen bo kmalu prišla v vaše življenje. Da si ne bi kasneje pokvarili ugodnih priložnosti in morda zamudili priložnosti za srečno osebno življenje, se zdaj učite iz izkušenj drugih ljudi. Kljub vsemu se boste imeli lepo, saj ste dobrodošli v vsaki družbi.

Ribi

Pred vami so veseli dnevi, še posebej 14. februar. Število snubcev se povečuje, obstaja možnost, da najdete svojega idealnega partnerja, spoznate prijetno, zanimivo osebo. Dobili boste pozitiven naboj energije in dobre volje. Če je mogoče, za nekaj časa odložite delo in se posvetite osebnemu življenju.