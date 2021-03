Vaja za več energije

Preprosto energijsko vajo delamo zjutraj, saj tedaj najbolj deluje in potrebujemo največ energije. Pred jutranjo kavico ali po njej nas energijsko namreč hitro spravi v pogon, če aktiviramo ključne točke na telesnih meridianih.



Z dvema prstoma, kazalcem in sredincem, se primemo pod ključnico. Ramena upognemo naprej, da se naredijo vdolbinice, po katerih se masiramo z eno roko. Dlan druge roke naj medtem počiva na popku. Kar dobro pritiskamo, kar lahko velikokrat tudi boli, toda tu so točke, ki spodbujajo življenjsko energijo in usklajujejo levo in desno možgansko polovico, sprožijo pretok energije, nas harmonizirajo, umirjajo in povežejo s sabo.



Pritiskamo od 20 do 30 sekund, nato zamenjamo roke. S prstoma druge roke enako dolgo masiramo pod ključnico, medtem ko je druga dlan na popku. Tretji korak je, da spet zamenjamo roke, s tem da ena ostane na popku, drugo po položimo zadaj na trtico in se zmasiramo še tam. Znova zamenjamo roke, nato pa še nekajkrat vdihnemo in izdihnemo ter smo prebujeni v nov dan!



Če boste vajo zjutraj redno izvajali, boste opazili, da vam je začelo življenje drugače teči. Bolje se boste počutili, bolj umirjeni boste. Energijo moramo namreč ves čas harmonizirati, saj skozi nas nenehno tečejo različne energije, ki jih je treba uravnovesiti, da se uskladijo med sabo.

