Vaja za umirjeno vožnjo

Ameriška psihoterapevtka Arlene K. Unger je razvila vajo, s katero si lahko pomagate, če se med vožnjo pogosto jezite na druge udeležence v prometu. V avtu se namreč naše notranje ravnovesje zlahka zamaje: na cesti je gneča, nestrpneži, ki se rinejo iz kolone v kolono ali divjajo mimo, nas razburijo in nam kradejo pozornost.



Čuječa vožnja pa je tista, pri kateri se ves čas zavedamo, kako vozimo, sledimo razmeram na cesti in vožnji drugih, ne da bi nas to spravilo s tira. Vajo naredimo vedno, ko sedemo v avto. Če umirimo um, bo vožnja varnejša, na cilj pa bomo prišli mirni in spočiti.



Ko sedemo za volan, še preden vžgemo motor, zapremo oči in trikrat umirjeno vdihnemo in izdihnemo. Predstavljamo si, da poleg nas sedi prijazen menih. Zgledujemo se po svojem mirnem sopotniku ter se počasi in zbrano pripravimo na vožnjo: odpremo oči, pripnemo se, preverimo ogledala, obrnemo ključ, spustimo zavoro in speljemo.



Naš um je popolnoma miren in naša pozornost usmerjena na vožnjo. Če naletimo na kar koli, kar nas lahko vznemiri, si zamišljamo menihov glas: »Le mirno. Pot je enako pomembna kot cilj. Če že voziš, uživaj v tem.« Tudi pred rdečo lučjo si vzamemo premor: vdihnemo, izdihnemo, sprostimo čeljust, ramena in druge predele, v katerih čutimo napetost.

