Vaja ob pomanjkanju energije

Da ostanete močni v napornih situacijah, potrebujete moč. Vaja bo pomagala aktivirati vaš notranji motor in vas stabilizirala. Odpira namreč tretjo in četrto čakro, krepi motivacijo, izboljšuje intuicijo, da lahko bolj jasno prepoznate, kaj je za vas dobro in kaj ne. Sproži proces samozdravljenja, znižuje srčno frekvenco ter s tem pomlaja in podaljšuje življenje, spodbuja ustvarjalnost in dviga razpoloženje.

Najdite miren kdaj, kjer vas ne bo nihče motil. Z zravnanim hrbtom sedite po turško, noge spodvijte nazaj. Lopatice rahlo potegnite skupaj. Roke stisnite v pest (palec leži nad sredincem), jih skrčite v komolcih in držite pod prsmi. Levo pest zasukajte tako, da je obrnjena navzgor, desna pa navzdol. Zdaj iztegnite oba kazalca in ju na sredini prekrižajte (desnega čez levega). Zaprite oči in se osredotočite na točko med obrvmi. Petnajst sekund vdihujte skozi nos in izdihujte skozi usta. Predstavljajte si, kako se z izdihom kazalec umirja. Vajo izvajajte od tri do enajst minut. Kazalec, ki ga imenujemo tudi Jupitrov prst, v jogi velja za modrostni prst. Pri tej meditaciji se osredotočimo nanj, kar nam pomaga izboljšati stik z našo notranjo modrostjo.