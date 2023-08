Vadite čuječnost, jutranje prhanje je lahko koristna meditacija

Tudi pri vsakdanjih opravilih in v naglici se lahko ustavimo, začutimo veselje trenutka in se povežemo s seboj, pravi ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig Arlene K. Unger. Jutranje prhanje lahko jemljemo kot nekaj, kar bi radi čim prej opravili, če pa se ga lotimo s čuječnostjo, se lahko spremeni v koristno meditacijo.

Preden odprete pipo, razmišljajte, da vas zanima samo naslednjih nekaj minut. Odločite se, da se boste posvetili doživljanju prhanja. Stopite pod prho in opazujte, kako voda brizga čez vas kot slap v naravi. Občutite, kaj se dogaja na koži, kako vas prežemajo toplota, mokrota, mehek dotik vode. Pozorni bodite na zvoke – sikanje in pljuskanje brizgajoče vode, stiskanje šampona iz stekleničke, vtiranje v lase … Opazujte vzorce pare na stenah, barvo mila, občutite vonje. Sem ter tja vam bo pozornost ušla. Ne menite se za to, samo vrnite se v trenutek.

Ko končate, opazujte, kakšen je občutek, ko stopite iz kadi in kapljice polzijo po vašem telesu, potem pa še ko jih otrete z brisačo. Trenutek ali dva namenite dihanju, preden stopite v nov dan.