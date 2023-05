V vsakem trenutku zaznavajte, kaj se dogaja v vas in okolici

Če ob odhodu iz službe razmišljate o jutrišnjih opravkih in nocojšnji večerji, izgubljate sedanji trenutek. Nenehno razmišljanje o preteklosti in prihodnosti prinaša stres ter škoduje našim odnosom, saj med pisanjem SMS-sporočil ignoriramo ljudi, ki nas obdajajo. Čuječnost pomeni, da ostanete v trenutku in ga čim bolj polno doživite. Zaznavate, kaj se dogaja v vas in okoli vas, ne da bi premlevali o bodočih in preteklih scenarijih.

Pri tem se morate osredotočiti na trenutno opravilo in se zavedati vsega, kar vas želi zamotiti. Že zjutraj se izognite facebooku in samo opravljajte svojo rutino. Ko vam um odtava, se vrnite v spokojnost s pitjem čaja, pri čemer se polno zavedajte skodelice v rokah, vonja in okusa. Tudi pri umivanju zob ali pomivanju posode ste lahko čuječi.