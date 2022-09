V vašem imenu in priimku je zapisano, ali boste obogateli: izračunajte in preverite

Kombinacija številk in črk v vašem imenu in priimku lahko razkrije, ali boste v življenju imeli lahek dostop do denarja ali pa se boste morali potruditi, da zaslužite vsak evro. Da bi ugotovili, ali vam lahko prineseta denar, morate to najprej izračunati: napišite svoja ime in priimek, nato pa v spodaj poiščite številko, ki ustreza posamezni črki. Nato morate ločeno sešteti številke v imenu in priimku, nato pa vsoti sešteti skupaj. Seštevajte, dokler ne dobite enomestne številke.

1: A, F, N, V 2: B, G, Z 3: C, H, O, Ž 4: Č, I, P 5: Ć, J, R 6: D, K, S 7: L, Š 8: T 9: E, M, U Primer Janez Novak Ime: 5+1+1+9+2=19 1+8=9 Priimek: 1+3+1+1+6=12 1+2=3 Ime in priimek: 9+3=12

1+2=3 Število 3 je torej število, ki bo Janezu Novaku povedalo, kakšne so možnosti za obogatitev.

Ena

Število ena je vedno prvo. Takšni ljudje si prizadevajo svoje delo opravljati odlično, saj vedo, da je od tega odvisna njihova samozavest. Nikoli se ne zanašajo na druge ljudi in ne računajo na pomoč drugih ljudi. Bolj kot pridobivanje kapitala, torej denarja, jih zanima delo.

Dva

Ljudje s številom dve imajo vedno ob sebi partnerje, ki jim pomagajo priti do denarja. Partner jih običajno podpira, zaposluje ali jim zagotavlja pogoje, da lahko uresničijo svoj poslovni potencial in priložnosti. Potencial ljudi števila dve pride do izraza, ko delajo v skupini ali timu.

Tri

Ti ljudje morda najbolj obožujejo denar, vendar je do njega zelo težko priti. Če pa jim uspe povezati lasten posel s potrebo po zabavi, potem tem ljudem tudi denarja ne bo manjkalo. Njihova glavna značilnost je ustvarjalnost in volja do dela.

Štiri

Ljudje s tem številom ničesar ne dosežejo zlahka in morajo vedno trdo delati. Prav tako se morajo za vsak svoj uspeh neverjetno potruditi in žrtvovati zabavo za delo. Pogosto jih boste slišali, da zavračajo delo, ki ga imajo radi, vse zaradi bolje plačanih delovnih mest.

Pet

Te osebe so priložnostne in največji zaslužek jih čaka na potovanjih ali v tujini. Ljudje s številom pet so zelo prilagodljivi in ​​imajo običajno dobro intuicijo. Imajo tudi sposobnost, ki jim pomaga, da denarja ne zapravljajo tam, kjer bi ga drugi.

Šest

Ljudje s številom šest potrebujejo podobno misleče ljudi, s katerimi se lahko povežejo. Šestice največje uspehe dosegajo prek družinskega podjetja. Če ne dobijo službe v svoji okolici, se lahko zgodi, da vse življenje preživijo v bedi in revščini.

Sedem

Sedmice najraje odkrivajo skrivnosti drugih ljudi, saj jim to ugaja in lahko s tem solidno zaslužijo. Sposobni so žrtvovati denar samo za to, da opravljajo delo, ki ga imajo radi in v katero verjamejo. Če jim bo usoda mila in jim ne bo treba skrbeti za finance, bodo uživali na polno.

Osem

Za osmice je najpomembnejše, da so dobro plačani za to, kar počnejo. Niso samo sposobni služiti denarja, ampak so ga sposobni tudi podvajati. Ena izmed njihovih glavnih značilnosti je, da znajo denar vlagati tako, da se ta dobesedno množi sam od sebe.

Devet

Ljudje s številom devet iščejo službe, ki jim bodo prinesle hiter in enostaven zaslužek. Njihova glavna značilnost je nepotrpežljivost, ki jim predstavlja veliko oviro pri delu in zaslužku. Če bodo devetice spoznale, da ni nujno, da se trdo delo poplača že prvič, bodo imele veliko priložnost za obogatitev.