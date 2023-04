V težkih časih imamo kljub temu lahko dobro obdobje

Astrološko na nas najmočneje vplivajo aspekti, povezani z našo rojstno karto, a tudi država, v kateri živimo, ima prav tako svojo karto. Koliko torej na nas vplivajo trenutno nestabilne družbene razmere in koliko delujemo v okviru svoje rojstne karte?

Splošno vzdušje in omejitve vplivajo na vse, saj barvajo ozračje, v katerem sobivamo, povezani smo bolj, kot bi radi verjeli. Vendar je od narave posameznika, torej njegove rojstne karte, odvisno, kako trpežen je in prilagodljiv neprijetni situaciji, od njegovih prognostičnih kazalnikov za to obdobje pa, kako veliki izzivi bodo pred njim in kakšna bo psihična sposobnost iti prek njih. Vedno bodo seveda tudi ljudje, ki bodo znali izkoristiti najtežja družbena obdobja.

Odvisno tudi od astrološkega znamenja

Po eni strani smo vsi povezani in splošni depresiji in strahovom ni lahko uiti. Vendar je res tudi, da je glede na rojstno karto, njene potenciale in tudi to, kar je ta trenutek spodbujeno s prognostičnimi tehnikami, lahko obdobje splošne krize za nekoga celo najsrečnejše in tudi materialno zelo spodbudno, če so v tem času spodbujeni izjemno pozitivni rojstni potenciali. Poleg tega so znamenja, ki se v krizi bolje obnesejo, denimo močen škorpijon ter rojstno poudarjeni Pluton – tak človek zares zaživi šele, ko se pojavijo problemi, takrat da največ od sebe, največ doseže.

V vsakem primeru moramo vedeti, da kriza hoče spremembe. Bodimo odprti zanje. Iščimo nove možnosti, ne delujmo po ukalupljenih navadah. Pluton, ki je vstopil v vodnarja, je planet transformacije, velike preobrazbe. Kaže, da mora priti do večjih preobrazb družbenega sistema, ker tako, kot je šlo do zdaj, ne gre več, a vedno prinese tudi to, da začnemo iz ruševin na novo. Največ, kar lahko naredimo na zasebni ravni, je, da pomirjamo notranjo napetost, delujemo toliko moralno, kot lahko, v sporih poskušamo razumeti tudi drugo stran in najdemo srednjo pot.