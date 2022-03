V tem astrološkem znaku se brez dvoma rojevajo najboljši možje: družina in otroci so na prvem mestu

Partnerja si ne izbiramo po horoskopu, a astrologi so prepričani, da enega izmed znakov krasijo lastnosti, ki bi si jih želela vsaka ženska. Eno astrološko znamenje torej izstopa kot idealen »astro« mož.

In to je moški, rojen v znamenju bika. Ta naj bi bil popoln material za moža, ker je zvest. Ko se bo zaljubil v vas, bo to za celo življenje.

Je nežen, dobrodušen in zvest. Ni sanjač in ne bo vam obljubljal palač ter zlata, toda kar vam bo dal, bo dal iz srca. Vaš dom se bo spremenil v udoben in topel kotiček. Ženska bo občutila vso moč njegove nežnosti in skrbi, čutnosti in ljubezni.

Moški, rojen v znamenju bika, slovi po svoji vztrajnosti. Ko si nekaj želi, bo to tudi dobil. Osebna izkustva so edini kriterij za tega moškega. Duhovni svet in življenje nasploh prinaša na zemljo (svoj element), konkretizira, prevaja abstraktno v materialno.

Nihče ni tako potrpežljiv kot bik. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so znani po svoji počasnosti in preudarnosti, zaradi katerih nikoli ne obupajo pred ciljem in ne nad vami. Čeprav jim je težko začeti, bodo, ko se bodo za nekaj odločili, to zagotovo storili. Poleg tega so zelo vztrajni, racionalni in stabilni, tako da se lahko vedno zanesete nanje. Zanesljivi so kot partnerji in prijatelji.

Želijo si uspeti, a njihov cilj ni samo delati in biti uspešni – želijo uživati ​​življenje, zgraditi dom, družino, nekaj pustiti za seboj. Dobro obvladujejo svoja čustva, so popolnoma predani nalogam, ki si jih zadajo, pridobivanje in lastništvo pa jih najbolj izpolnjujeta.

Bik je resnično idealen mož, pravijo astrologi. Poln je pozornosti, potrpežljivosti, skrbi. Zagotavlja vam materialno varnost in zadovoljuje vaše želje. Je strasten in ljubeč, a vendarle ​​pravi moški. Slovi kot velik zapeljivec, a v zakonu se vse spremeni. Takrat postane zelo zvest.

Discipliniran in poln ljubezni bo poskrbel, da bodo njegovi otroci in žena živeli v udobju in uživali v vsem, kar življenje ponuja, piše atma.hr.

Astrologi še dodajajo, da se bikom ob bok lahko postavijo še levi in škorpijoni.