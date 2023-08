V telesu je nevidno električno omrežje, bolezni so posledica motenj

Najpogostejši vzrok za motnje v delovanju našega telesa je psihosomatika. Bolečina je alarm telesa, da ne more več samo izravnati določenih procesov. In če bi bili odgovornejši do sebe, bi jo pogosto lahko preprečili. Včasih so se ljudje večkrat srečevali s težavami gibalnega aparata, s prebavnimi motnjami, glavoboli, več je bilo fizičnih poškodb.

Zdaj pa obolevamo zaradi stresa, simptoma izgorelosti, pri katerem telo vrže ven varovalko in ne pusti, da ga upravljamo, dokler poskuša samo spet vzpostaviti normalno delovanje. Zaradi drugačnega dela namreč držimo večino energije v zgornjem delu telesa, nad popkom, v aktivnem delu. Spodnji del je zato občutljiv za prehrano, pri ženskah so pogosta vnetja mehurja, motnje na rodilih, ciste, nezmožnost zanositve, pri moških erektilna disfunkcija, prostata.

V telesu je namreč nevidno električno omrežje. Vsaka celica potrebuje ustrezno količino električne energije, da opravlja svojo funkcijo, zato mora sistem distribucije normalno delovati. Motnje se pojavijo zaradi naših vzorcev delovanja, krmiljenja iz zavesti in podzavesti. Lahko na primer umetno zadržujemo energijo v enem predelu telesa, kjer se ustvari presežek, premalo pa je je v drugem. S tem povzročamo motnjo. Kjer je presežek, se pojavi akutno stanje, vročina, skeleča, ostra bolečina. Kjer je je premalo, se pojavi šibkost.

Na primer zvin gležnja lahko pojasnimo tudi tako, da klecne preslabo oskrbljen ligament, ki nima dovolj energije za opravljanje svoje funkcije. Potem pa se telo burno odzove in pride do otekline. Zato je pomembno, da z različnimi vajami vzpostavimo energijski pretok v telesu in živimo zdravo.