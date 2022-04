V teh pet astroloških znakov se zaljubi čisto vsak: privlačijo kot magnet

Vsako astrološki znak ima svoje čare in mike, ki mu pomagajo očarati druge ljudi oziroma nasprotni spol. So pa takšni, ki se niti približni ne trudijo, pa jim vseeno uspeva – znova in znova. Kateri so astrološki znaki, ki jih po mnenju astrologov običajno čisto vsi?

Tehtnica

S predstavniki tega znamenja je vedno vse zelo preprosto. Tehtnica zna najti skupni jezik tudi s tistimi, ki ga ne zmorejo z nikomer. Je zelo skromna, čustvena in simpatična, prav tako ni preveč nagnjena k temu, da bi se hvalila s svojimi dosežki. Tako drugi hitro ugotovijo, da je takšno osebo zares treba ceniti in spoštovati.

Strelec

Vedno so v središču pozornosti in z veseljem spoznavajo nove ljudi. Strelci so pogosto nepremišljeni, vendar je njihova energija usmerjena v dobro – ti ljudje so prijazni, polni empatije in se ne branijo drugačnosti, kar so lastnosti, ki privlačijo kot magnet.

Rak

Predstavniki tega znaka odlično razumejo druge ljudi. So odlični psihologi, ki vam bodo z veseljem prisluhnili in vam zagotovo dobro svetovali. Ob tem jih priljubljenost v družbi sploh ne zanima, niti jih ne zanima, kaj si drugi mislijo o njih. Njihova privlačnost je naravna, niti se ne zavedajo, da jih drugi obožujejo.

Lev

So zelo karizmatični in zanimivi, ne glede na poklic, zanimanja in hobije. Levi si prizadevajo prevladovati v vsem in ob takšni osebi se drugi hitro počutijo varne. Tako kot strelci tudi levi nimajo slabih namenov in nosijo s seboj nekakšno brezbrižnost, zaradi česar so popolni življenjski sopotniki.

Ribi

Vsi jih občudujejo, poskušajo pridobiti njihovo pozornost in prijateljstvo, saj okolico privlačijo kot magnet. Ribe so pogosto priljubljene v družbi, vendar morate biti z njimi izjemno previdni. Pripadniki tega nebesnega znamenja so zelo občutljivi in ​​maščevalni. Ne glede na to, kako veseli in družabni so, ne pričakujte, da vas bodo zabavali.