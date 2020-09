V službi ste lahko strogi

Prenehajte se truditi, da bi bili vsem všeč, pravijo psihologi. To vas ne bo pripeljalo daleč in vas bo odvrnilo od tega, za kar si zares prizadevate – to je dobro in učinkovito opraviti svoje delo. Naj vas opazijo zaradi tega, ker obvladate posel, ne ker se vsem smehljate in jim prikimavate. Postati morate neobčutljivi za pripombe in preslišati opravljanje. Še posebno to velja za ženske, ki jih na delovnem mestu takšne stvari pogosteje prizadenejo. Nekatere raziskave kažejo, da tiste, ki si zdrahe in mnenje drugih v službi preveč jemljejo k srcu, zaslužijo bistveno manj kot tiste, ki jih to ne zanima.



Da se postavite zase, seveda ne pomeni, da svojim podrejenim zadajate nerealne cilje ali imate nerealna pričakovanja. Vendar se ne bojte na glas povedati, kadar kdo slabo opravi svoje delo, in bodite jasni glede zastavljenih ciljev in vizije. Včasih je treba koga soočiti tudi s kruto resnico, in takrat morate na plan potegniti svojo manj občutljivo plat.