V razlikah med spoloma se skriva ključ do nesoglasij

Naša napaka je v tem, da hočemo, hrepenimo in zahtevamo, da bi si bili podobni. Toda dejstvo je, da si nismo! Moški in ženske razmišljajo drugače, se težav lotevajo drugače, stvari vrednotijo drugače in doživljajo svet okrog sebe skozi drugačne čustvene in razumske filtre.Ko ženska pride domov, je že v stresu – nepospravljena hiša, speči mora piškote, poslati elektronsko pošto. Njeni možgani pri tem signalizirajo hormonom, da potrebuje pomoč pri spopadanju s stresom. Njen krvni tlak se zviša, bitje srca pa pospeši na skoraj dvakratno hitrost. Pri ženskah ima namreč amigdala, del možganov, ki sprejema in se odziva na povzročevalce stresa, razširjene povezave z delom možganov, ki nadzoruje krvni tlak in bitje srca. Moški pa nimajo tako razširjene mreže, zato lahko njen mož zavzeto spremlja nogometno tekmo in se ga stres ne dotakne.Če bi bil prepuščen samemu sebi, verjetno ne bi spekel keksov, zlasti ker ima na voljo samo eno uro časa. Sklepal bi, da bo hrane na večerni zabavi dovolj tudi brez tega. Toda pri ženski se sprosti pomemben hormon, oksitocin, ki jo motivira, da vzpostavi in ohrani vez z ljudmi, ki ji lahko pomagajo skrbeti za otroka, npr. moževimi starši. Raven tega hormona je zlasti visoka, ko je ženska pod stresom; to pa pomeni, da je oksitocin zelo močno orodje, ki ženskam lajša vsakodnevne življenjske izzive, tako da jih spodbuja k navezovanju stikov s koristnimi ljudmi. Ženska se potrudi in speče kekse, ker tako spleta prijateljstva in vezi z ljudmi.Hkrati ima tudi več povezav med možganskima polovicama, kar pojasni, zakaj lahko obdeluje več različnih informacij hkrati, npr. razmišlja o službenem projektu in dela testo za kekse. Mož pa nasprotno – večinoma aktivira le eno stran možganov, ko procesira informacije, in rešuje le eno zadevo hkrati: opredeli problem, poišče rešitev in gre dalje. Ženske tudi lažje povezujejo izkušnje s sedanjo situacijo. Imajo višjo raven estrogena kot moški, ta pa na dvojni način deluje pri ženskah pod stresom.Prvič podaljša izločanje stresnega hormona kortizola, zato ženska v tistem trenutku čuti večji stres kot moški. Poleg tega aktivira večje polje nevronov v možganih kot pri moških; te aktivirane celice ženske oskrbijo z mrežo za oblikovanje veliko podrobnejšega spomina na zaporedje dogodkov. Raven hormonov torej skrbi, da ima ženska bolj podroben in živ spomin na dogodek kot moški. Ta evolucijska prilagoditev pomnjenja pretekle nevarnosti ji omogoča, da dobro skrbi za otroke; če namreč ne pozabi na nevarnost, se ji bo v prihodnosti lažje izognila.