V odnosih nismo naključno

Z vsemi v življenju smo povezani z drugačnim namenom. Če ga prepoznate, boste lažje usvojili lekcijo in sprostili napetost v razmerju. Ko se z ljudmi razumemo, rečemo, da so na naši valovni dolžini, kar je pravzaprav zelo ustrezen opis. Vsak človek ima namreč svojo edinstveno osebno vibracijo - in z vibracijami nekaterih se bolje ujemamo kot z drugimi.

Razmerja z ljudmi, katerih frekvence nas podpirajo, lahko prepoznamo tudi po tem, da sta obe strani enako zavzeti za odnos, si jemljeta čas drug za drugega, sta pripravljeni sklepati kompromise in se srečati na sredi poti. Sorodni ljudje so odprto pozorni in cenijo drug drugega, odkriti in zaupanja vredni. Odzivajo se na potrebe drug drugega in se podpirajo. Ne gojijo čustev, kot so krivda, ljubosumje, skrivnosti, ne igrajo vloge žrtve. Pogovarjajo se o svojih užitkih in strahovih, saj si prizadevajo za rast in razvoj ter si delijo izkušnje.

Sporočilo obema

Če se osredotočite na frekvenco odnosa, četudi z nekom, ki ga komaj poznate, lahko odkrijete, zakaj sta se spoznala. Odnos namreč obema odpira določene teme, in kar doživlja eden v razmerju, prinaša sporočilo obema. Če se npr. prijatelj sooča z bankrotom, preverite, ali sami dvomite o svoji finančni varnosti, saj ste ga lahko spoznali, ker sami nezavedno delate na isti temi.

Kaj pa če ste v odnosu z nekom z grdimi značajskimi potezami in vam ni jasno, zakaj je del vašega življenja? Ali to pomeni, da imate tudi sami temno stran? Razmislite o čustvih, ki vam jih ta človek sproža s svojim vedenjem, saj lahko spodbuja vašo nezaceljeno čustveno rano, da bi jo prepoznali in pozdravili. Ni njuno, da ste tudi vi denimo zapravljivi ali ljubosumni, lahko odraža vašo zrcalno sliko – nezavedni strah pred pomanjkanjem oziroma strah pred zapuščenostjo in prevaranostjo. Vsako razmerje, tesno intimno ali ne, je vedno povezano z vašo osebnostno rastjo in zdravljenjem.