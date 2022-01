V odnosih iščemo sebe

Nas energijsko v odnosih privlačijo sorodne energije ali komplementarne? Duhovni učitelji pravijo, da ima vsak svoje osebno polje, ki odseva njegovo osebno vibracijo. Ljudje s podobno frekvenco, kot je naša, oziroma ko imajo duše podobno naravno resonanco z nami, se tako preprosto pojavijo v našem življenju. Ko se resonanca spremeni, iz njega izginejo. Odnose vedno vzajemno ustvarjamo in prekinjamo, za to sta vedno odgovorni obe vpleteni osebi.

Lahko se torej zanesete na to, da če vaša duša želi, da se nekdo pojavi v vašem življenju, ker si želite določeno izkušnjo, se bo to zgodilo. Če je čas, da spoznate življenjskega partnerja ali povečate število poslovnih strank, bo vaša duša to uredila. Čiščenje nezdravih čustvenih navad, zavedanje svojih želja in osredotočanje čustvene in miselne pozornosti na ta cilj lahko sicer pospeši proces. Toda drži tudi obratno: če vaša duša ne potrebuje romantične zveze, vam je ne bo prinesla nobena pozitivna afirmacija.

Če vas nekdo močno privlači – ljubimec, učitelj, prijatelj –, je to morda zato, ker si oba želita počistiti svoje notranje blokade. Močno seksualno privlačnost na začetku odnosa povzroči adrenalin, toda odnos vedno vsebuje tudi sporočilo na ravni duše. Hiperaktivno osebo na primer privlači nekdo stabilen, ki ga uravnovesi. Če vas privlači določena lastnost ljubimca, morate torej verjetno delati na tem delu sebe.